HPV-skandale afblæst: Vaccinen gjorde ikke danske piger syge

Anne Ringgaard, Videnskab.dk Fredag, 13. december 2019 - 16:01

I 2016 uddelte Folketinget syv millioner kroner fra SATS-puljen til forskere, som skulle undersøge, om HPV-vaccinen giver usædvanlig mange bivirkninger.

Pengene blev uddelt, fordi der var blevet rejst en mistanke om, at piger blev syge af at få vaccinen mod livmoderhalskræft, selv om den igen og igen var blevet vurderet sikker af forskere og myndigheder.

Nu har forskerne, som fik penge fra SATS-puljen, fremlagt resultaterne af deres tre projekter på et møde i Lægemiddelstyrelsen. Det skriver Videnskab.dk.

Ingen af forskerne finder en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og diffuse symptomer, der pludselig spredte sig som en steppebrand blandt danske piger og kvinder i 2014 - 2015.

- Ingen af de studier, vi har lavet - og vi har lavet mange - tyder på, at der er problemer med vaccinesikkerheden i Danmark, sagde Anders Hviid, der er seniorforsker på Statens Serum Institut (SSI).

HPV-vaccination medfører ikke mere sygdom

På mødet fremlagde Anders Hviid resultaterne af fem studier, SSI har lavet for bevillingen fra SATS-puljen. Derudover har han været involveret i 11 andre publicerede undersøgelser, der på forskellig vis har undersøgt, om HPV-vaccinen giver flere bivirkninger end forventet.

- Lige meget, hvordan vi vender og drejer det, er der i vores data ingen tegn på, at HPV-vaccinen har medført øget sygelighed, fortsætter Anders Hviid.

I et af de SSI-studier, som er blevet lavet for SATS-pulje pengene, har Anders Hviid og kollegerne undersøgt, om vaccinerede piger oftere har været fraværende i skolen end ikke-vaccinerede.

- Der er ingen forskel på skolefraværet hos vaccinerede og ikke-vaccinerede piger. Det kan vi sige med meget stor statistisk sikkerhed, sagde Anders Hviid om studiet, der er på vej til at blive publiceret i et videnskabeligt tidsskrift.

Ikke forbundet med træthed og hovedpine

Reimar W. Thomsen, der er overlæge på Aarhus Universitetshospital og lektor på Aarhus Universitet, har stået i spidsen for tre andre analyser, der kom ud af bevillingen fra SATS-puljen. Heller ikke han finder øget forekomst af sygdomssymptomer hos piger, der er blevet vaccineret.

Men de symptomer, hundredvis af piger klagede over for år tilbage, udløste ikke nødvendigvis en egentlig diagnose. De syge piger klagede over voldsom træthed, svimmelhed, hovedpine, hjertebanken, mavepine og andre uforklarlige symptomer.

Reimar W. Thomsen og kollegerne har derfor undersøgt, om piger oplever flere uspecifikke symptomer, i året efter de er blevet HPV-vaccineret, end ikke-vaccinerede.

- Der er intet i vores store, landsdækkende studie, der giver mistanke om en sammenhæng mellem HPV-vaccination og øget hyppighed af sygehuskontakter med symptomer som træthed, svimmelhed, hovedpine, hjertebanken, besvimelse eller smerter,« konkluderer forskerne.

Synkope-lægen kan heller ikke finde sammenhæng

Sidst men ikke mindst præsenterede speciallæge Jesper Mehlsen, som er tilknyttet Rigshospitalet, sin forskning på mødet i Lægemiddelstyrelsen. I 2016 fik Jesper Mehlsen den største andel af pengene fra SATS-puljen - han fik 4 millioner kroner.

På daværende tidspunkt havde Jesper Mehlsen behandlet mange af de syge vaccinerede piger på sin forhenværende arbejdsplads Synkope Centeret ved Frederiksberg Hospital.

Flere gange har lægen sagt offentligt, at han har noget på vej, som kan dokumentere, at der er en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og pigernes symptomer. Men ved mødet i Lægemiddelstyrelsen oplyste Jesper Mehlsen, at han endnu ikke færdig med sine analyser.

- Vi arbejder videre, sagde han.

I 2015 blev Jesper Mehlsen brugt som en af de primære ekspertkilder i TV2's dokumentarfilm 'De vaccinerede piger - syge og svigtede'. I filmen, som var medvirkende til, at tilslutningen til HPV-vaccinen styrtdykkede, lagde lægen ikke skjul på, at han mente, at der er en sammenhæng mellem pigernes symptomer og HPV-vaccinen. Siden har han holdt fast i sin overbevisning, selv om forskere og myndigheder hele tiden har forsikret, at vaccinen er sikker.

