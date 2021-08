Hovedstad lukker ned efter et smittetilfælde

Ritzau Torsdag, 12. august 2021 - 06:54

Australiens hovedstad og politiske centrum, Canberra, er fra torsdag beordret i nedlukning i syv dage, efter at der er konstateret ét tilfælde af coronasmitte.

Nedlukningen indebærer, at de omkring 400.000 indbyggere i videst muligt omfang skal holde sig hjemme.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Canberra har ikke oplevet noget lignende siden en national nedlukning i pandemiens tidlige dage i 2020.

Smittet har bevæget sig rundt

- Det her er den mest alvorlige sundhedsrisiko, vi har stået over for i territoriet i år. Eller faktisk siden pandemiens begyndelse, siger Andrew Barr, der er den ledende minister for Australian Capital Territory, hvor Canberra ligger.

Han tilføjer, at den smittede person har bevæget sig rundt i lokalsamfundet inden en test viste, at vedkommende var positiv.

Kort tid efter nedlukningen blev offentliggjort, begyndte folk at strømme til dagligvarebutikkerne. De fleste af dem uden at bære mundbind. Myndighederne appellerer til folk om ikke at hamstre varer.

- Der er ingen grund til at foretage panikindkøb. Og vores vigtigste budskab til folk er, at de skal være tålmodige, være venlige over for hinanden, og tænke sig om, siger hovedstadens sundhedsminister, Rachel Stephens-Smith, ifølge AFP.

To største byer er nedlukket

I modsætning til mange andre lande har Australien i månedsvis været stort set fri for coronarestriktioner. Men det har den særligt smitsomme Delta-variant ændret på.

Australiens to største byer, Sydney og Melbourne, er aktuelt lukket ned. Det er sket efter flere udbrud af varianten. Det rammer over ti millioner mennesker.

I Sydney er der siden udbruddet begyndte i slutningen af juni registreret omkring 6500 smittetilfælde og 36 coronarelaterede dødsfald.

Færre coronarelaterede dødsfald end i Danmark

I forhold til de fleste andre industrialiserede lande er Australien sluppet nådigt gennem pandemien. Der har været 946 dødsfald i en befolkning på godt 25 millioner.

Danmark med cirka 5,8 millioner indbyggere har omkring 2500 dødsfald.

Til gengæld er antallet af færdigvaccinerede i Australien langt lavere end i sammenlignelige lande. Kun 19,4 procent er fuldt vaccineret.

Ifølge The Guardian rækker det kun til en placering som nummer 35 ud af de 38 lande i den vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation, OECD.

/ritzau/