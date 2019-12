Hotelplan: Når sandheden har trange kår

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 09. december 2019 - 11:46

Forvaltningen i Anlæg og Miljø var på forhånd forberedt på en heftig debat, da forslaget om at sende et forslag om at godkende et luksushotel ved Kolonihavnen i høring blev behandlet på det seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Det viser sig imidlertid, at visse påstande i debatten ikke er korrekte.

Ujus tre påstande

Viceborgmester Uju Petersen udsendte den 3. december en pressemeddelelse, hvor han tilkendegiver sin modstand mod, at der bygges et hotel ved Kolonihavnen. Han indleder pressemeddelelsen med tre påstande, som Sermitsiaq.AG er dykket ned i.

Påstand 1

Uju Petersen skriver:

- Jeg har foreslået og fået godkendt i kommunalbestyrelsen at, man skal lukke vejen i kolonihavnen for al bilkørsel og kan derfor ikke gå med til, at der bygges et hotel i området, hverken på pladsen eller deromkring.

Via begæring om aktindsigt hos forvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq er Sermitsiaq.AG kommet i besiddelse af papirer, der forklarer, hvad der rettelig er tale om, når Uju Petersen påstår, at vejen skal lukkes til Kolonihavnen.

Herunder ses forslaget fra Uju Petersen, hvor han gerne ser, at der etableres vejbump.

Da politikerne nogle måneder senere skulle behandle Uju Perersens forslag under budgettet for årene 2017 til 2020 blev der besluttet, at man skulle ”lave en kreativ løsning, der også har udsmykningsværdi”.

Et flertal gik ind for, at der i samarbejde med Jern- og Metalskolen blev indledt et samarbejde, hvor man efter inspiration fra Reykjavik laver en afspærring, der kan benyttes, når der er arrangementer og biler ikke er velkomne på grund af sikkerhedsmæssige årsager.

Herunder ses, hvordan man midlertidigt afspærrer et område for biltrafik i Reykjavik. Politikerne var enige om, at bilafspærringen ved Kolonihavnen skulle udformes som en kajak.

Påstand 2:

Uju Petersen skriver:

- Der er ikke planer om ændring af den gamle bydel i byplanen.

Af kommuneplantillæg IC14-3, dateret november 2011, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen, fremgår det, at der er udlagt et område ved Kolonihavnen, som kan bebygges.

Se dette modelbillede fra plantilllægget, hvor der er placeret bygninger på det sted, hvor man har tænkt sig at placere luksushotellet – øverst i modelbilledet.

Af kommuneplantillægget står der i paragraf 3 om delområdets anvendelse:

Områdets anvendelse fastsættes til boligformål, erhvervsformål, havneformål, turistformål, detailhandel, restauratinsvirksomhed, hotel, rekreative opholdsrum og kulturinstitutionsformål.

Påstand 3:

Uju Petersen skriver:

- Og derudover er området (Kolonihavnen, red.) fredet.

Området ved Kolonihavnen er ikke fredet, men der er huse, der er ”bevaringsværdige” og huse der er ”fredet”.

Se illustrationen herunder, hvor de røde bygninger er fredede og de grønne er bevaringsværdige bygninger.