Hoteller kæmper for overlevelse

Hos Hotel Qaanaaq i den nordligste del af landet, har Hans Jensen stort set lukket ned, allerede inden sæsonen er kommet i gang.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Normalt ville han være midt i højsæsonen med ugentlige ankomster af turister fra hele verden til glæde for alle dem i Qaanaaq, der arbejder med turisme. Men de ankomster er annulleret, og byen er tom.

– Turister fra Tyskland, Spanien, Holland, Australien, USA og Kina skulle havde været heroppe i år. Men det er aflyst. Situationen er nu så uholdbar for os med forlængelsen af flyveforbuddet, at vi må i gang med at søge hjælpepakkerne. Vi er jo helt afhængige af, at der kommer gæster herop, siger Hans Jensen.​​​​​​

Hjælpepakker duer ikke

I den anden ende af landet i Qaqortoq, lover det heller ikke for godt.



– Et hotel lever af rejsende, så en generel verdensomspændende neddrosling er en katastrofe for vores branche, siger hoteldirektør Jim Riis, der endnu ikke har afskediget nogle af sine ansatte.

– Vi har en musketer ed om at stå sammen, så længe der er penge i kassen. Jeg har forsøgt mig med den første lønkompensation, men den var latterlig lav. Vi fik 42.000 kroner ud af sammenlagt 210.000 kroner i lønudbetaling. Faktisk er den tilbageholdte A-skat større end den støtte, man kan få. Vi har i øvrigt endnu ikke fået kompensationen udbetalt. Vi prøver igen ved anden lønningsperiode i karantænen, men viser det sig også at være mere besvær, vil jeg frabede mig hjælp, siger Jim Riis, der også har været ude og advare det lokale erhvervsliv om ikke at udnytte muligheden for at udskyde skat, siger han til avisen Sermitsiaq.

