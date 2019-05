Hotelejere i Sisimiut modtager iværksætterpris

redaktionen Onsdag, 15. maj 2019 - 07:46

Iværksætterprisen går til Anette og Bo Lings.

- Begrundelsen for kåringen af Anette og Bo Lings, som modtagere af Erhvervsfondens Iværksætterpris 2019 er, at de med udgangspunkt i Sisimiut og med stor faglighed, engagement og ihærdighed gennem en årrække har forædlet og videreudviklet erhvervsaktiviteter og særligt turisttilbud i og omkring Sisimiut, siger formanden for Grønlandsbankens Erhvervsfond, Kristian Lennert, i en pressemeddelelse.

Med tildelingen af prisen følger en pengegave på 25.000 kroner.

International klasse

- Anette og Bo Lings har vist, at der i ethvert område kan skabes helt særlige oplevelser. Senest er oplevelsespaletten udvidet med unikke muligheder for fisketure i et fiskeområde af international klasse, hvor nye rammebetingelser med mulighed for koncession på en elv dermed udnyttes, fremhæver Kristian Lennert.

Prisen blev overrakt til Juliane Henningsen fra Arctic Cirkle Business i fravær af Anette og Bo Lings.