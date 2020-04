Hotelåbning udsættes yderligere

Thomas Munk Veirum Lørdag, 04. april 2020 - 09:13

Turist- og hotelbranchen er hårdt ramt af coronakrisen, og derfor udsættes åbningen af budgethotellet HHE Express med yderligere to måneder, oplyser hotelejer Helge Tang:

- Vi har mistet alle bookinger, og sæsonen er tabt, fortæller Helge Tang.

Åbningen af hotellet udskydes nu til 3. august, selvom Helge Tang for få dage siden har fået nøglerne til det nyopførte hotel midt i Nuuk:

- Det er en underlig fornemmelse, at vi står med et vellykket byggeprojekt, hvor alt er gået godt og efter planen, og vi står med et smukt ny hotel, der er færdig til tiden. Men vi har ingen gæster, og ingen mulighed for at skaffe det fra hverken forretningsrejsende eller turister, udtaler Helge Tang.

264 værelser men ingen bookinger

Han er også medejer af Hotel Hans Egede, der ligeledes er hård ramt af coronakrisen:

- Vi står med 108 værelser på det nye hotel, og 156 værelser på Hotel Hans Egede, men for første gang nogensinde, er der ikke bookinger. Til gengæld er der travlt med at ekspedere aflysninger, der rækker helt frem på den anden side af sommeren, fortæller Helge Tang.

Og selv når krisen er ovre, og verden lukker op igen, kan det blive vanskeligt at få fyldt hotellerne op igen, vurderer Helge Tang:

- Vores gæster booker langt frem i tiden og planlægger deres rejse i bedre tid, end man gør i mange andre lande, og derfor rammer det her os også hårdere langt frem i tiden, siger han.

Han opfordrer derfor store virksomheder og offentlige institutioner til at planlægge sommerens og efterårets møder og konferencer og booke dem på landets hoteller:

- Det vil være en kærkommen håndsrækning til hele branchen, lyder det fra Helge Tang.