Hotel med kyststi på toppen

Redaktionen Lørdag, 16. september 2023 - 15:29

I Matador gælder det om at bygge et hotel med en attraktiv placering, hvor de andre spillere betaler leje - dyrest er det at lande på et hotel på Rådhuspladsen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq gav på sit seneste møde den endelige godkendelse af et nyt kommuneplantillæg, som skaber plads til et hotelbyggeri på et attraktivt areal for enden af Tuapannguit i Nuuk.

Oprindeligt havde det norske rederi Hurtigruten en arealtilladelse til et hotelbyggeri med 150 værelser på Tuapannguit, men rederiet faldt for 2-års tidsfristen, hvorefter kommunen sidste år trak arealtildelingen tilbage.

Det var Hurtigrutens plan at flytte sine »turnarounds«, hvor skibene bunkrer, provianterer og skifter passagerer og besætning, fra Kangerlussuaq til Nuuk, når byens atlantlufthavn står klar i 2024. Coronakrisen kuldkastede mange projekter, også Hurtigrutens hotelprojekt i Nuuk, og i dag bruger det norske rederi den islandske hovedstad Reykjavik til sine »turnarounds«.

Kommunen sender i den kommende tid det attraktive areal i udbud, hvor hele branchen kan byde ind - også Hurtigruten, som også i denne krydstogtsæson sejler på Grønland med sine ekspeditionsskibe.