Homo-bemærkning kan ende med nyvalg på Færøerne

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Tirsdag, 08. november 2022 - 16:45

I en kortfattet pressemeddelelse oplyser Midterpartiet, at partiledelsen har truffet en afgørelse om, at partiet trækker sig ud af koalitionen, fordi lagmanden har afskediget landsstyremanden for kultur- og udenrigsanliggender.



Dermed truer et lagtingsvalg om hjørnet efter en begivenhedsrig dag i færøsk politik.



Dagen begyndte med, at et mistillidsvotum skulle fremsættes i lagtinget mod Jenis av Rana, landsstyremand i kultur- og udenrigsanliggender.



Lige før mødet meddelte lagmand Bárður á Steig Nielsen, at han afskedigede Jenis av Rana med begrundelsen, at han nægter at gennemføre en vedtagelse om, at et barns medmors efternavn kan indskrives i kirkebogen.



Jenis av Rana er også blevet herostratisk kendt for sin udtalelse om, at en statsminister ikke kan være homoseksuel.

Mistet flertal

Koalitionen mellem Sambandspartiet, Folkeflokken og Midterpartiet talte 17 medlemmer, som er det mindste flertal i lagtinget ud af de 33 medlemmer.



Nu er koalitionen nede på 15 lagtingsmedlemmer.



Selvstyrepartiet har støttet koalitionen, men de har kun et lagtingsmedlem, og dermed kan koalitionen ikke nå et flertal med deres støtte.



Lagmanden kunne invitere andre partier med i en regering, men mulighederne virker små.



Javnaðarflokkurin/Socialdemokraterne har sagt, at de ikke vil i regering med Folkeflokken.



Løsrivelsespartiet Tjóðveldi vil næppe i regering med Sambandspartiet, som vil bevare rigsfællesskabet.

Framsókn afviser

Det lille parti Framsókn er tilbage med to mandater. De kunne erstatte Midterpartiet, men den mulighed udelukker Framsókn.



- Det gør vi ikke. Løbet er kørt, vi er for tæt på et valg, siger forkvinden Ruth Vang og henviser til, at lagtingsperioden udløber i august.



Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra lagmanden.