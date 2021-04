Holms Hus: Flagkunst med tang og sne

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 24. april 2021 - 08:19

Holms Hus har fået et nyt flag, som er lavet af den koreansk-danske kunstner Jette Hye Jin Mortensen. Flaget er det næstsidste i flagkunstprojektet, som kunstneren Gudrun Hasle står bag.

Slow Liquid (langsom væske, red.) er titlen på det seneste skud på flagstangen foran Holm Hus nær Kolonihavnen i Nuuk.

I en pressemeddelelse fortæller Nuuk Kunstmuseum blandt andet om flaget og kunstneren bag:

Tankerne bag flaget

- Hye Jin Mortensens værker består af flere lag. På flaget står ”Anaanaga” skrevet med tang og sne. Udgangspunktet for flaget er på den ene side, at i 2020 anerkendte den danske regering sit ansvar overfor de grønlandske børn, som i 1950erne blev udvalgt og taget fra deres familier, som del af et politisk moderniseringsprojekt samt den igangværende debat om de grønlandske børn, som blev adopteret af danske par fra 1950erne op til 1970erne.

- På den anden side er udgangspunktet en DNA-test Jette Hye Jin Mortensen tog, da hun blev mor til sit første barn. Da hun er adopteret, viste testen, at hun primært nedstammede fra Korea men med en betydende procentdel japansk. Japan og Korea har en blodig fortid.

Kolonial vold i blodet

- Da jeg besøgte buddhistiske templer af træ i Korea, stod der altid på skiltene: burned down by Japanese, restored in, siger Hye Jin Mortensen. Og denne koloniale vold og overgreb, supplerer hun, var til stede i hendes blod.

- Men selvfølgelig, fortsætter hun, landskabet, havet og generne selv er ligeglade med disse følelsesmæssige og kollektive sår: de flyder ind i nye territorier, som slow liquid (langsom væske)”. Engang i fortiden på de øer, der engang ville blive Japan, fandt et enzym fra en havbakterie ”Zobelli galactanivorans” ind i et genom i menneskets mave. Enzymet havde evnen til at optage næringsgivende stoffer fra alger/tang. Som om havet kravlede direkte ind i menneskets krop, skriver Jette Hye Jin Mortensen. Det blev også fortalt, at folk før i tiden studerede hvalerne og observerede, at når hvaler kælvede, spiste de en masse alger/tang for at nære deres unger. I Korea ledte dette til den traditionelle tang-suppe miyeok-guk; en ret der laves til nybagte mødre.

I slutningen af maj vil det sidste flag i kunstprojektet nå til tops på flagstangen foran Holms Hus.