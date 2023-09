Hollywood-forfatteres månedlange strejke ser ud til at slutte

Ritzaus Bureau Mandag, 25. september 2023 - 07:08

Fagforeningen for Hollywoods manuskriptforfattere (WGA) er søndag nået til enighed med produktionsselskaberne om en foreløbig aftale.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed ser en næsten fem måneder lang strejke ud til at nærme sig enden.

Aftalen skal dog først godkendes af WGA's medlemmer. Fagforeningen repræsenterer omkring 11.500 film- og tv-forfattere.

Der er fortsat ikke indgået nogen aftale for Hollywoods skuespillere, skriver nyhedsbureauet AP. Dermed er det altså kun den ene af branchens to langvarige strejker, der nu nærmer sig en afslutning.

De to strejker har standset størstedelen af Hollywoods tv- og filmproduktion og forsinket serier som "The Last of Us" og "Stranger Things".

Det er en treårig kontrakt, der søndag er blevet aftalt mellem WGA og flere filmselskaber og streamingtjenester, skriver Reuters.

I en kort udtalelse skriver WGA, at aftalen er "gjort mulig gennem WGA-medlemmernes store solidaritet og den ekstraordinære støtte fra vores søsterforeninger, der har tilsluttet sig os i kampen de seneste 146 dage".

At aftalen omtales som værende foreløbig betyder blot, at den sidste endelige udgave af aftalen mangler at blive formuleret.

- Vi kan med stor stolthed sige, at den her aftale er fantastisk. Den giver markante forbedringer og beskyttelse til alle foreningens forfattere, skriver WGA i et brev sendt til medlemmerne ifølge nyhedsbureauet AFP.

- For at gøre det helt klart så skal ingen vende tilbage til arbejde, medmindre de bliver bedt om det af fagforeningen. Vi strejker stadig indtil da, lyder det.

Manuskriptforfatterne i Hollywood har strejket siden 2. maj. Skuespillerne sluttede sig til strejken i begyndelsen af juli.

Begge faggrupper har kæmpet for at få mere i løn.

Der har også været bekymringer om brugen af kunstig intelligens til at skabe manuskripter. Desuden mener fagforeningerne, at underholdningsindustrien har ændret sig markant, i takt med at streaming er blevet dominerende.