Hollænder kommer ind i RG-ledelse

Det selvstyreejede fiskeriselskab Royal Greenland har fundet en afløser for koncernsalgsdirektør Bruno Olesen.

Valget er faldet på hollænderen Robert-Jan Treebus, der tiltræder hos Royal Greenland d. 13. november og vil arbejde tæt sammen med Bruno Olesen frem mod årsskiftet. Det skriver Royal Greenland i en pressemeddelelse.

- Jeg ser frem til at introducere Royal Greenland organisationen for Robert-Jan Treebus. Hans internationale profil og gode energi vil blive et plus for virksomheden, udtaler Susanne Arfelt Rajamand, administrerende direktør i Royal Greenland, der også takker Bruno Olesen:

- Samtidig vil jeg gerne takke Bruno Olesen for sin mangeårige indsats, og for at han med sin indgående brancheerfaring vil være til rådighed for Robert-Jan Treebus i en overgangsperiode, udtaler Susanne Arfelt Rajamand.

Får base i Danmark

Ifølge Royal Greenland er Robert-Jan Treebus et godt match, da han har 25 års erfaring indenfor en bred vifte af kommercielle funktioner. Han kommer fra en stilling som Vice President Marketing & Sales hos Advanced Power Solution på det europæiske marked. Tidligere har han været Vice President Sales hos Glatfelter i USA og har bestridt en række stillinger hos Unilever i 4 forskellige lande.

I løbet af sin karriere har han boet i Holland, Tyskland, USA, Polen og Belgien, og Royal Greenland oplyser, at han i forbindelse med sin ansættelse hos Royal Greenland får primær base i Danmark, hvorfra der er let adgang til de internationale markeder og til Grønland.

- Jeg er virkelig beæret over at blive en del af Royal Greenland, en virksomhed som er rig på historie, en forpligtelse til bæredygtighed og en passion for at levere exceptionelle fisk og skaldyrsprodukter. Jeg ser frem til at blive en del af et bemærkelsesværdigt hold og til at bidrage til virksomhedens succes, fortæller Robert-Jan Treebus.