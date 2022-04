Høring: Taxachauffører skal indhente børneattest

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 20. april 2022 - 10:01

Langt flere på arbejdsmarkedet samt personer i foreningsarbejdet skal fremover indhente børneattest.

Det lægger Naalakkersuisut op til i et nyt lovforslag, som er i høring.

Chauffører og stewarder

Det foreslås nemlig, at der fremover vil skulle indhentes børneattester ved ansættelse af

personale i transportsektoren i forbindelse med direkte børnerelaterede transportaktiviteter.

- Der vil således skulle indhentes børneattester i forhold til for eksempel taxichauffører, der arbejder med børn og stewarder, som hjælper børn, der rejser alene, fremgår det af høringsmaterialet.

Større tryghed

Det foreslås også, at der skal indhentes børneattester, når der ansættes eller beskæftiges personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 18 år samt personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 18 år, og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

- Forslaget antages at medføre en større tryghed for børn under 18 år, oplyses det.

Høringen varer frem til den 11. maj.