Høringssvar om afgifter på plug-in hybridbiler: - Det skriger til himlen

Hybridbiler har længe været anklaget for at pynte sig med lånte fjer.

Ikke desto mindre har Naalakkersuisuts lovforslag om nye bilafgifter på blandt andet plug-in hybridbiler fået en hård medfart.

Det fremgår af en række offentlige høringssvar, som Sermitsiaq.AG har gennemgået.

Ifølge lovforslaget skal den årlige motorafgift på plugin hybridbiler stige gradvist til 13.000 kroner om året i 2026.

- Kan ikke være rigtigt

Bjørn Bjerregaard, bruger af en plug-in hybridbil, mener, at det ikke kan være rigtigt, at hybridbiler skal være dyrere end diesel og benzinbiler.

Ud over den forhøjede motorafgift lægger forslaget op til at der skal skal lægges en indførelsesafgift på hybridbiler på 50.000 kroner plus 105-115 procent af værdien over 75.000 kroner.

Fossilbilernes indførelsesafgift ligger mellem 90 – 130 procent afhængig af det beregnede

forbrug af brændstof per kilometer.

- Jeres (Naalakkersuisut, red.) forslag til afgifter har desværre intet at gøre med miljøet. Det er kun for at få hurtige penge i kassen, skriver Bjørn Bjerregaard i sit høringssvar.

Han hæfter sig ved, at Naalakkersuisut vil friholde diesel- og benzinbiler, der er registreret før 1. januar 2023, fra at stige i motorafgift, mens hybridbiler rammes af højere afgifter uden at der tages højde for, hvilket tidspunkt bilen er registreret.

- Hvordan hænger det sammen med tanke på miljøet og afgiftsplaner? Undskyld, men det er virkelig svært at forstå, hvordan I tænker, skriver han og tilføjer:

- Det skriger til himlen, hvad afgiftsplanerne går ud på. Det er totalt dårligt for jeres omdømme, desværre.

Tilslutter sig kritikken

Grønlands Erhverv mener ikke, at forhøjelserne af afgifterne på hybridbiler er berettiget.

- I det omfang, at infrastrukturen omkring disse biler – og her tænkes særligt på opladningsmulighederne – er optimal, taler alt for, at hybridbiler vil blive på el-motoren i alt overvejende grad:

- Hybridbiler vil derfor i langt de fleste sammenhænge stadig være mindre forurenende end benzin- og diesebiler.

Højere afgifter vil stoppe salg

Grønlands Erhverv oplyser i høringssvaret, at omkostningerne til produktionen af plug-in hybridbiler stadig er markant højere end omkostningerne for benzin- og dieselbiler.

- Det burde derfor være indlysende for parterne i behandlingen af disse forslag, at de forslåede afgiftsændringer vil stoppe salget af hybridbiler.

I samme omgang påpeger Grønlands Erhverv, at de løbende afgifter på plug-in hybridbiler er med til at gøre disse biler dyrere at eje end benzin- og dieselbiler.

Sermitsiaq.AG har tidligere skrevet om Naalakkersuisuts lovforslag om øgede afgifter på hybridbiler, hvilket skabte stor debat i kommentartrådene.

- Først lokker de mange af os til at købe en hybridbil, hvorefter de forhøjer vægtafgiften ud fra viden, der bestemt ikke er ny, sådan lød det fra en borger, mens en anden kommenterede:

- Selvstyret mangler penge. Det er den eneste grund til (indførelsen af, red.) afgifter. Der kommer snart flere.