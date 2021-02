Høringsperioden for Kuannersuit forlænges

Merete Lindstrøm Onsdag, 03. februar 2021 - 16:12

På grund af begrænsninger som coronasituationen sætter, samt sikkerhedsrisiko og kommunavalg har Naalakkersuisut besluttet at forlænge høringsperioden for mineprojektet ved Kuannersuit til 1. juni.

- Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at denne lovlige demokratiske proces ikke stoppes, men det er også vigtigt for Naalakkersuisut, at der skabes tryghed omkring processen for alle parter, udtaler Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer, Jens-Frederik Nielsen, i forbindelse med forlængelsen.

- Vi er stadig i en situation, hvor vi alle taler og har en mening om projektet. Dette er pointen med høringsprocessen. Afgørelsen vil først blive truffet, når Naalakkersuisut mener, at alle sten er vendt og drejet. Det vil en forlængelse af høringsprocessen være med til at fremme, siger han.

Forlængelse af perioden En forlængelse af høringsperioden sker i henhold til Råstoflovens § 87 b, stk. 3, hvor Naalakkersuisut skal forlænge høringsperioden, ”såfremt det ikke er muligt at gennemføre de offentlige høringsmøder på en hensigtsmæssig måde, eller Naalakkersuisut ikke kan deltage i møderne.

Naalakkersuisut har lyttet til flere ønsker i befolkningen og lægger i sin beslutning vægt på de logistiske problemer. Desuden har sikkerhedsrisikoen også sat sine begrænsninger, lyder det i en pressemeddelelse fra Selvstyret.

Ny kommunalbestyrelse skal nå at være med

Naalakkersuisut ønsker også at tage hensyn til det kommende kommunalvalg.

Ved at forlænge høringsfristen håber Naalakkersuisut, at en ny kommunalbestyrelse vil kunne nå at blive inddraget i høringen.

- Det formodes at være dem, som skal leve med et mineprojekt, lyder det i pressemeddelelsen.

De planlagte høringsmøder uden deltagelse af Naalakkersuisut vil stadig blive gennemført, hvor borgerne kan mødes med repræsentanter fra Greenland Minerals og myndighederne.

Der vil i den kommende periode blive udarbejdet nye planer for møder, hvor de politiske repræsentanter også vil deltage.

Naalakkersuisut havde oprindeligt forlænget høringsperioden fra 8 uger til 12 uger. Høringsperioden er nu i alt på ca. 23 uger.