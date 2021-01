Høringsforslag: Skat på fri bil skal hæves

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 09. januar 2021 - 14:26

Ved at skærpe beskatningen af fri bil forventer Departementet for Finanser, at Landskassen vil få et øget provenu på 2,5 millioner kroner årligt.

- Den skærpede beskatning af fri bil medfører ikke umiddelbart økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet, idet beskatningen af fri bil sker hos den skatteyder, som har dette gode til rådighed. Det kan dog ikke udelukkes, at skærpelsen vil kunne forstærke presset på virksomhederne for at hæve medarbejdernes lønninger som kompensation for den øgede beskatning, mener finansdepartementet i sine bemærkninger.

Kan koste bilforhandlere omsætning

- Der må desuden forventes et mindre fald i antallet af biler, som stilles til rådighed som fri bil, hvilket vil resultere i en begrænset reduktion i bilforhandlernes omsætning. Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at anslå størrelsen heraf, lyder det.

I dag findes der tre satser for, hvor meget en fri bil skal beskattes. Alt afhængig af hvor mange såkaldte kvadratmeter et vejareal i den pågældende by udgør.

Er vejarealet opgjort til 75.000 kvadratmeter bliver beskatningsbeløbet af fri bil hævet fra 60.000 til 70.000 kroner.

Er vejarealet opgjort til at være mellem 25.000 og 75.000 kvadratmeter vil beskatningsbeløbet af fri bil blive hævet fra 30.000 til 35.000 kroner.

Og endeligt hvis antallet af kvadratmeter vejareal ligger under 25.000, så ændres beskatningen fra 15.000 til 17.500 kroner.

En borger i Nuuk vil således få en ekstra årlig skatteregning på 4.200 kroner ved en skatteprocent på 42, hvis virksomheden har stillet en fri bil til rådighed, og forslaget i øvrigt bliver stemt igennem i Inatsisartut.

Senest reguleret i 2010

Det pointeres i høringsforslaget, at beskatningsgrundlaget for fri bil senest blev reguleret tilbage i november 2009.

- Den skattemæssige værdi af fri bil reguleres i henhold til den generelle pris – og lønstigning, der har været i perioden siden den seneste ændring, der fik virkning fra 1. januar 2010.

Og det bemærkes også, at ”forslaget har til formål at sikre, at beskatningsniveauet for fri bil i højere grad tilnærmes beskatningsniveauet for almindelig lønindkomst og reguleres i tråd med pris – og lønstigninger for perioden”.

Det er planen, at de nye beskatningssatser skal træde i kraft fra 1. januar 2023.