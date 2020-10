Høring: Narhvalkvoter i øst barberes

Thomas Munk Veirum Fredag, 02. oktober 2020 - 08:32

I øjeblikket afholder Selvstyret en høring af næste års kvoter på hvid- og narhvaler. Ifølge forslaget til de nye kvoter, så ønskes kvoterne i Østgrønland fortsat barberet.

I 2021 foreslås kvoten sænket til samlet 40 dyr mod 50 dyr i år. I de følgende år skal kvoten i Østgrønland sænkes med 10 dyr årligt.

Det sker, fordi den biologiske rådgivning for området er et rundt nul. Dermed burde fangsten ifølge rådgivningen stoppes helt, men Naalakkersuisut har af hensyn til kødforsyningen i området valgt at sænke kvoterne gradvist:

- Formålet med den gradvise reduktion af kvoten, på en periode på fire år er, således erhvervsfangerne får mulighed for at tilpasse deres aktiviteter til den forventede fangst og finde alternative fangstmuligheder, står der i høringsmaterialet.

Kvoter er en politisk varm kartoffel

Kvoterne for Vestgrønland fortsætter som i 2020 med samlet 424 dyr. Til gengæld afskaffes olympisk fangst efter narhval i alle områder på nær Qaanaaq og Upernavik. Det skyldes, at man vil minimere risikoen for overfangst.

På trods af den klokkeklare rådgivning om at indstille fangsten i Østgrønland for at beskytte bestanden, som Naalakkersuisut har valgt delvist at følge, så kan sagen udvikle sig til en politisk varm kartoffel.

Selvom Naalakkersuisut har truffet beslutning om, at fangsten skal foregå mere bæredygtigt – herunder at man vil lytte til den biologiske rådgivning, så er der nemlig langt fra bred politisk opbakning.

Inatsisartut vil have højere kvoter

Sidste efterår sendte fire partier således et brev til Naalakkersuisut om, at kvoterne på narhvaler burde sættes op med 100 dyr i Nord- og Østgrønland. Blandt de fire partier var de to koalitionspartier Siumut og Nunatta Qitornai.

Naalakkersuisut gav sig og uddelte en ekstra kvote på 48 dyr i oktober 2019.

Også i år er der blevet givet ekstra kvoter til både Upernavik og Tasiilaq.