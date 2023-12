Høring: Byge af kritik mod ny minerallov

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 05. december 2023 - 07:46

Et nyt lovforslag, der blandt andet vil udvide adgangen til at drive kommerciel mineralaktivitet uden tilladelse, får hårde ord med på vejen i flere høringssvar til råstofdepartementet.

Nuna Advokater advarer mod en ”stor grad af regelkompleksitet, usikkerhed og uklarhed om rammebetingelserne på mineralområdet” og fortsætter:

- Som i sig selv vil kunne være ødelæggende for hele råstofindustriens udvikling på grund af følgende svigtende investeringer og manglende finansiering. Det vil ramme arbejdspladser og udvikling i mineindustrien såvel som følgeindustrien af lokale grønlandske virksomheder, lyder det i Nuna Advokaternes høringssvar, der er én ud af hele 25.

Udvidet adgang

I minerallovsforslaget vil man give udvidet adgang for lokale til uden tilladelse at foretage brydning af mineraler til kommercielle formål i områder, hvortil der i forvejen er tildelt en mineral efterforskningstilladelse.

- Det er i sig selv skadeligt for en rettighedshaver af en mineral efterforskningstilladelse, at der hermed sker et formelt indgreb i eneretten, pointerer Peter Schriver og Helen Kibsgaard fra advokathuset.

Grønlandsbankens direktør Martin Kviesgaard omtaler de samme forhold og beskriver problemet på følgende måde:

- Ligeledes virker det uheldigt, at lovforslaget kan have den konsekvens, at der i et område, der er dækket af en efterforskningstilladelse, bliver givet mulighed for lokale aktører at foretage udnyttelse af mineraler, hvor de samme lokale aktører IKKE tidligere har haft nogen interesse i at indsamle mineraler. Det virker ligeledes åbenlyst forkert, at et selskab, der har efterforskningstilladelse til eksempelvis at lede efter diamanter ikke må udnytte tilladelsen, mens alle andre må gå ind i efterforskningsområdet og udtage diamantmateriale.

Er det ekspropriation?

Martin Kviesgaard påpeger, at det må være vigtigt at få afklaret, ”om der kan være tale om ekspropriation ved eksisterende efterforskningstilladelser”.

Banken mener, at forslaget fremstår ”forhastet og ubalanceret og potentielt skadeligt for muligheden for at sikre efterforskningsselskaber som det grønlandske samfund gerne vil have til at investere”.

Syv bekymringspunkter

Grønlands Erhverv er også stærkt kritisk over for lovforslaget og oplister syv bekymringspunkter:

Tab af eksklusivitet for licenshavere

Brud på IFC-standarder og lavere ESG-standarder

Sikkerhedsmæssige udfordringer og dermed forsikringsmæssige konsekvenser

Risiko for tab af attraktiviteten ved at engagere lokale medarbejdere til at arbejde i licensområder

Tab af attraktivitet for investorer

Udfordringer med at opnå udnyttelseslicenser for et efterforskningsområde, hvor der har udviklet sig lokale aktiviteter, omfattet af lovforslaget

Risiko for hvidvaskning

Grønlands Erhverv advarer mod, ”at små skala projekter i bred forstand vil være et oplagt område at hvidvaske penge igennem”.