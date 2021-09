Høring for Kuannersuit slutter i dag

Merete Lindstrøm Mandag, 13. september 2021 - 17:45

I dag klokken 16 var sidste frist for at aflevere et høringssvar i høringen af VSB- og VVM-redegørelserne for mineprojektet ved Kuannersuit.

Og det er der mange, der har gjort. Mere end 30 indkomne svar kan ses på naalakkersuisuts høringsportal HER.

Privatpersoner både i Grønland og andre lande, eksperter fra udlandet, og selvfølgelig parter her i landet som Kommune Kujalleq, Grønlands Erhverv, Departement for fangst og Fiskeri, samt Departement for Uddannelse Kultur og Kirke, er nogle af dem, der har indsendt høringssvar.

Når høringen er sluttet vil de mange høringssvar, som for en stor del er spørgsmål til projektet, blive samlet og besvaret i en såkaldt hvidbog, der vil blive offentligt tilgængelig.

Lange udsigter

Alle spørgsmål skal besvares og Naalakkersuisut skal godkende materialet i hvidbogen, før processen kan fortsætte og Greenland Minerals officielt kan søge om udnyttelsestilladelse til projektet, som dog har fået noget længere udsigter efter IA og Naleraq er kommet til magten.

Til efterårssamlingen ligger der blandt andet et lovforslag klar om at genindføre nultolerance overfor udvinding af uran, og både IA og Naleraq har under valgkampen meldt ud, at de ikke er interesserede i et mineprojekt ved Kuannersuit med Uran som biprodukt.