Hører døgninstitutioner hjemme i et boligområde?

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 12. september 2019 - 11:49

Selvstyret – i form af Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold – har bedt om at få lov til at omdanne en énfamiliebolig til døgninstitution, hvor der skal ske en udredning af 0-3-årige. I forvejen er der to andre institutioner i Iiminaq-boligområdet.

Under en høring har de to nærmeste naboer og andre beboere i området klart meldt ud, at ”det er et boligområde, og at der allerede er to institutioner i Iiminaq-området, og at det derfor ikke kan bære yderligere institutioner”.

Tilladelse er muligt

Institutionen vil maksimalt have otte børn og to voksne. Og forvaltningen påpeger, at ”det er muligt i henhold til planloven at tillade institutioner i et A-område, hvis der er sikkerhed for, at det ikke medfører øget gener for de omkringboende”.

- Forvaltningen vil gerne fastholde området som et boligområde med det antal institutioner der er i dag, da for mange institutioner i et boligområde kan ændre et områdes karakter, lyder oplægget fra forvaltningen til et løsningsforslag, hvor det tilføjes:

- På den anden side kan forvaltning forstå Selvstyrets problemstilling, hvorfor forvaltningen vil lade Udvalget for Anlæg og Miljø diskutere emnet og træffe den endelige beslutning. Beslutningen er en godkendelse - eller et afslag på ansøgers ansøgning, hedder det.

Afgørelsens time

Politikerne skal træffe det principielle spørgsmål på udvalgsmødet, der finder sted den 16. september. Politikerne skal i øvrigt være opmærksomme på, at forvaltningen oplever en øget forespørgsel på anvendelse af énfamiliehuse, der ønskes ændret til institution.