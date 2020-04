Hør Aavaats korhilsen til dronningen

Merete Lindstrøm Torsdag, 16. april 2020 - 15:52

Mange har dagen igennem sunget fødselsdag sang for dronningen. I morges sang hele Danmark med på fødselsdagssangen "I dag er det dronningens fødselsdag" og fra kulturhuset Katuaq sang en grønlandsk familie direkte transmiteret til dronningen på DR.

Men hun skal også have en hilsen fra det grønlandske amatørkor Aavaat, der holder til i København. De har gennem tiden optrådt en del gange for dronningen, og det ville de også på hendes 80 års fødselsdag på trods af omstændighederne.

Hør koret synge i videoen her:

- I disse tider med Covid-19, hvor vi alle så vidt muligt skal isolere os, har Aavaat som alle andre ikke haft mulighed for at samles og øve sig. Vi har også måtte aflyse et par koncerter, men det skal ikke være en hindring for at synge fødselsdagssang for dronningen, oplyser koret i en pressemeddelelse.

Aavaat har siden korets etablering i 1996 optrådt et utal af gange for dronningen. Første gang var i 1997 på Frederiksborg Slot i Hillerød.

Aavaat har ​​​​​​ repræsenteret Grønland i Danmark og ude omkring i verden i over 20 år.

Koret har et repertoire på omkring 200 grønlandske sange og de optræder med trommedans/trommesang samt grønlandske danse.

Aavaat er især kendt fra DR’s udsendelse Julehilsen til Grønland.