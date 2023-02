Hønseejere i Nordgrønland: Fjerkræ- og ægproduktion bør igangsættes i Nordgrønland

Redaktionen Lørdag, 25. februar 2023 - 14:01

Erfaringerne fra Uummannaq og bygden Innaarsuit ved Upernavik viser, at der er gode erhvervsudviklingsmuligheder for helårsproduktion af fjerkræ og friske æg flere steder i Nordgrønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Og Konsulenttjenesten for Landbrug i Qaqortoq står klar til at yde rådgivning omkring opstart af erhvervsmæssigt dyrehold.

Selvforsyning

I juni sidste år købte Helga Nielsen fire Islandske høns fra en Sydgrønlandsk fåreholder, som hun tog med til sin hjemby Uummannaq efter et længerevarende ophold i Qaqortoq, hvorefter hun byggede en mindre hønsegård med tilhørende opvarmet hønsehus. Hun anskaffede sig en rugemaskine, hvorefter antallet af nyudklækkede kyllinger steg markant i løbet af kort periode. Men med henblik på at holde antallet af hønseholdet nede, var hun efterfølgende nødt til at aflive syv haner, som endte på middagsbordet.

Til stor frustration for forbrugerne, opstår der varemangel, heriblandt friske æg, når havisen har lagt sig solidt over store dele i Nordgrønland. Men man kan sagtens opnå selvforsyning af fjerkrækød og friske hønseæg ved at udnytte erhvervsudviklingsmulighederne indenfor fjerkræproduktion flere steder i Nordgrønland, mener Helga Nielsen.

