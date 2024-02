Højesteret vil afgøre om Trump er immun i sag om valgomstødelse

Ritzau Torsdag, 29. februar 2024 - 07:08

Højesteret i USA har besluttet sig for, at den vil træffe en afgørelse om, hvorvidt Donald Trump har strafferetlig immunitet i sagen, hvor han er tiltalt for at forsøge at omstøde det amerikanske præsidentvalg i 2020.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters sent onsdag aften.

Tidligere på måneden afgjorde en føderal appeldomstol, at ekspræsidenten ikke har juridisk immunitet i sagen. Nu skal sagen altså køre ved den højeste retsinstans i USA.

Trump havde fremført, at han havde immunitet i sagen, fordi han var præsident for USA, da den påståede forbrydelse fandt sted.

Det afviste retten dog med den begrundelse, at han ikke er præsident længere.

- For hvad angår denne straffesag er den tidligere præsident Trump blevet borger Trump, og han nyder samme retssikkerhed som enhver anden tiltalt, lød det i rettens afgørelse.

- Vi kan ikke acceptere, at præsidentkontoret sætter dets tidligere indehavere over loven i al evighed efter embedet.

Højesteretsdommere udpeges af den siddende amerikanske præsident, når en plads åbnes.

Trump udpegede i sin tid i embedet tre dommere, som stadig sidder på posten i dag.

Yderligere tre er blevet udpeget af andre republikanske præsidenter, mens de resterende tre er blevet udpeget af demokratiske præsidenter.

Det står endnu ikke klart, hvornår Højesteret vil komme med en endelige afgørelse i sagen.

Den tidligere præsident er anklaget for blandt andet sammensværgelse med det formål at bedrage USA og hindring af den officielle proces, da Joe Biden skulle udnævnes til valgets vinder.

Trump og hans advokater har flere gange forsøgt at få udsat sagen til efter præsidentvalget i november. De mener, at en retssag vil ødelægge Trumps mulighed for at føre valgkamp mod modkandidaten, præsident Joe Biden.

Sagen mod Trump, som specialanklager Jack Smith har åbnet, skulle være begyndt til marts. Men den er blevet udsat på ubestemt tid.

/ritzau/