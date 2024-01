Højere priser i 2024

Jesper Hansen Fredag, 05. januar 2024 - 09:03

Det bliver ikke billigere at være forbruger i det nye år. Tværtimod. For den internationale inflation fortsætter, og fragtraterne stiger i 2024 – og det kommer til at gå ud over den grønlandske forbruger.

Sådan lyder meldingen fra Grønlands to største private detailkæder, Kalaallit Nunaanni Brugseni og Pisiffik.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Usikker tid

– De varslede prisstigninger fra Royal Arctic Line på atlantfragten, og den fortsat usikre tid, vi lever i, med store globale konflikter, vil uden tvivl betyde, at priserne på dagligvarer kommer til at stige i løbet af 2024. fortæller direktør Susanne Christensen, Kalaallit Nunaanni Brugseni.

Samme toner lyder i Pisiffik:

– Gennem en længere periode har vi set et tiltagende pres på fødevarepriserne – og det har vores kunder med garanti også mærket. Den seneste udmelding fra Royal Arctic Line, hvor de annoncerede en stigning i fragtpriserne hen over en treårig periode, vil uden tvivl resultere i øgede omkostninger for vores virksomhed og dermed et større pres på fødevarepriserne i 2024, siger indkøbschef Michael Günzel, Pisiffik.

