Højere pensionsalder sikrer Landskassen stort millionbeløb

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 03. februar 2020 - 09:37

Det vil koste mange penge at undlade at hæve pensionsalderen.

Siumuts næstformand Karl Kristian Kruse har via et paragraf 37 spørgsmål spurgt Naalakkersuisut, hvad det vil koste, hvis man undlader at hæve pensionsalderen. Han begrunder sit spørgsmål med, at man allerede sidste år hævede pensionsalderen fra 65 til 66 år.

Den ”økonomiske selvbårenhed vil blive væsentligt negativt påvirket”, fastslår Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq i svaret.

Derfor stiger beløbet

Årsagen til at beløbet vil stige fra 35 til 50 millioner kroner i 2030 skyldes den demografiske udvikling, idet samfundet til den tid vil have langt flere 66-årige.

- Dette medfører således, at det det langsigtede holdbarhedsproblem for de offentlige finanser, der ofte benævnes "dødens gab", vil blive forværret med dette beløb. Udover dette vil de ressourcer, der anvendes til dette formål, i sagens natur ikke kunne anvendes til andre initiativer, der kunne medvirke til at sikre langsigtet balance på de offentlige finanser, fremgår det af svaret.

Hvis alderen sænkes

Karl Kristian Kruse har samtidig ønsket at få at vide, hvad det vil koste Landskassen, hvis man derimod nedsætter pensionsalderen fra de nuværende 66 år til 65 år.

- Det vurderes, at det vil koste Landskassen i omegnen af 70 mio. kr årligt at sænke alderspensionsalderen i 2021 til 65 år. Denne udgift omfatter både øgede udgifter til alderspension og færre skatteindtægter fra beskæftigelse. Dette beløb vurderes at stige til omkring 100 mio. kr. i 2030, da der kommer flere personer på 65 og 66 år, fremgår det af svaret fra Vittus Qujaukitsoq.