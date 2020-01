Høje priser, boligmangel og håbet om bedre muligheder får folk til at flytte

Walter Turnowsky Fredag, 31. januar 2020 - 18:00

Paarnannguaq Tobiassens fortælling om, hvorfor hun ikke vil vende hjem til Grønland, har skabt en del reaktioner og debat.

Og debatten om, hvorfor så mange forlader landet for altid dukker op med jævne mellemrum. Således skabte det også en del debat, da tegneren Robert Holmene for to år siden rejste spørgsmålet i et opslag på Facebook, hvor mange reagerede ved at fortælle, hvorfor de er flyttet.

Og i flere tilfælde ligner begrundelserne dem, som Paarnannguaq Tobiassen anfører: Nemlig en kombination boligmangel, høje leveomkostninger, dårligere uddannelsesmuligheder kombineret med en frustration over den politiske situation.

- Man har simpelthen ikke råd til mere. Selvom man uddanner sig, så kan man ikke rigtig finde et ordentligt job, der kan betale ens levevis, skrev én for eksempel dengang.

- Det er alt for dyrt at leve i Grønland. Bolig er dyre, madvare, kommunikation & transport, lyder det fra en anden.

- Der ska' i hvert fald meget til før jeg flytter tilbage til Grønland. Så længe bolig-situationen og systemet er f*ed up så har jeg ik i sindet om at flytte tilbage, skriver en tredje.

- Korrupte nepotistiske politikere som elsker at fylde deres punge op, mens befolkningen sulter, lyder fra yderligere én.