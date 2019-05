Høje fødevarepriser skal granskes

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 30. april 2019 - 16:34

Et beslutningsforslag fra Siumuts landstingsgruppe får opbakning fra Naalakkersuisut, der nu vil gå i gang med at undersøge årsagen til det høje prisniveau på dagligvarer i Grønland.

Siumut ønsker, at undersøgelsen skal indeholde anbefalinger og strategier til, hvorledes priserne på dagligvarer kan blive mere spiselige.

Levevilkår på spil

- Det er en vigtig del af Naalakkersuisuts politik, at sikre en velfungerende vareforsyning til hele landet. Dette omfatter såvel antallet af varer der udbydes, som prisen varerne udbydes til. Prisniveauet på dagligvarer er af stor betydning for levevilkårene for hele befolkningen i Grønland, skriver Naalakkersuisoq for Erhverv Jess Svane i et svarnotat, som han skal fremlægge i dag i Inatsisartut-salen.

Jess Svane oplyser, at Grønlands Statistik i februar 2017 udgav en prissammenligning mellem Grønland og Danmark, og resultatet var, at det samlede prisniveau var 6,3 procent højere i Grønland end i Danmark.

Forskellen på 36 procent

- Det fremgår endvidere, at hvis man alene sammenligner prisniveauet på fødevarer og ikke alkoholiske drikkevarer er prisniveauet ca. 36 % højere i Grønland end i Danmark, oplyser Jess Svane.

Han vil også have analyseret, hvis der er en eventuel prisforskel internt i landet.

Forslag efterlyses

- På baggrund af analyserne vil Naalakkersuisut komme med forslag til, hvorvidt og hvorledes det vil være muligt at nedbringe prisniveauet for dagligvarer, står der i svarnotatet.