Høj puls på skadestuen

Redaktionen Onsdag, 17. august 2022 - 11:07

- Jeg fortryder, jeg overhovedet er taget herned.

Hun griner, men giver udtryk for, at nu er hun bange. Sikkerninnguaq er mødt op på skadestuen, fordi hun har fået spartelmasse i sit øje.

Det skriver avisen AG.

Klokken har passeret 20.00. AG har fået lov til at komme med ind i maskinrummet på Dronnings Ingrids Hospital og i Sundhedscenteret i daglig tale kaldet SANA og Lægeklinikken. Vi er med på skadestuen et par timer en fredag aften for at tage temperaturen på sundhedsområdet.

Et område, der ofte står for skud i medierne og trækker ord som: ventelister, udskudte operationer og et væsen i knæ i overskrifterne.

Tre telefoner

Laura Cortzen, der er sygeplejerske, undersøger Sikkerninnguaqs øjne, hvordan er hendes syn, er øjet følsomt over for lys, hvordan reagerer hendes pupil. Hun trækker ned i det nedre øjenlåg, og igen en tur op i det øvre, lyser ind i øjet for at tjekke, om der er synlige ridser på hornhinden.

