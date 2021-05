Høj aktivitet i grønlandsk økonomi

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 19. maj 2021 - 17:48

I forhold til 1. kvartal 2020 så er der næsten vækst på alle parametre i den konjunkturstatistik, der kan fungere som indikator for udviklingen af den grønlandske økonomi.

Detailhandelens omsætning er steget med over tocifrede procentpoint, det samme er godsmængderne, afregnede indkomstskatter, indførsels- og stempelafgifter samt indførselsafgifter på umotoriserede køretøjer.

Færre indtægter på motorkøretøjer

På kun to parametre er væksten ikke tocifret. Således var der kun en godsmængde stigning fra Grønland til udlandet på 0,7 procent, mens indførselsafgifterne på motorkøretøjer faldt med 2,9 procent.

Grønlands Statistik

Vicedirektør i Grønlandsbanken John Jakobsen hæfter sig særligt ved de afregnede indkomstskatter, der steg fra 994,4 mio. kr. i 1. kvartal i 2020 til 1.220,7 mio. kr. i år. En stigning på 226,3 mio. kr.

- Det tal viser jo ret tydeligt et meget højt aktivitetsniveau i vort samfund, fastslår John Jakobsen over for Sermitsiaq.AG.

Han hæfter sig også ved, at der er en stor stigning i indførsels/stempelafgifter.

- Men det kan i væsentligt omfang skyldes stempelafgifter. Obligationsrestgælden til realkredit ser jo ud til at være øget med 800 mio. og en stempelafgift på 1,5 procent giver 12 mio. kr., hvilket jo er den største del af de stigende afgifterne, vurderer vicedirektøren.

Det er usikkert, hvor meget sidste års coronapandemi satte sig i sidste års kvartalstal, der løber frem til 1. april. Således brød pandemien for alvor ud i lys lue verden over i løbet af februar, og i marts måtte politimester Bjørn Tegner Bay opfordre alle grønlændere i udlandet om at tage hjem for at undgå smitten.

Ikke så ringe endda

Det er John Jakobsens opfattelse, at den økonomiske udvikling ”generelt ikke er så ringe endda”.

Grønlands Statistik oplyser, at man endnu ikke har opgjort likviditeten for Landskassen lige som restancer til det offentlige endnu ikke foreligger. Tallene siger intet om de offentlige finanser, der er blevet udfordret af blandt andet hjælpepakker.