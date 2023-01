Høegh-Dam-parret etablerer døgninstitution i Danmark

Redaktionen Fredag, 27. januar 2023 - 14:44

Bitten og Kim Høegh-Dam - forældre til medlem af Folketinget for Siumut, Aki-Matilda Høegh-Dam - har i efteråret 2022 etableret et holdningsselskab, hvorunder der er tilknyttet et anpartsselskab Avalequt, der har til formål at drive døgninstitution for børn og unge.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Holdningsselskabet og anpartsselskabet er begge hjemmehørende på en privat adresse i Holbæk i Nordvestsjælland, der ligeledes er ejet af Bitten og Kim Høegh-Dam. De to er primært kendte for deres ejerskab og medejerskab af diverse fiskerivirksomheder.

Flere ejere

Udover Bitten og Kim Høegh-Dam er også Jens Peter Frederik Marthin Larsen, Ingeborg Gudrun Larsen og Kristine Anike Dorthe Petersen angivet som ejere af holdingselskabet med hver 20 procent. Ingeborg Gudrun Larsen står opført som direktør for anpartsselskabet Avalequt, mens Bitten Høegh-Dam er bestyrelsesformand. Der er indbetalt 625.000 kroner i holdingselskabet og 50.000 kroner i anpartsselskabet, fremgår det af virk.dk.

Vi ville gerne have spurgt Bitten og Kim Høegh-Dam, hvorfor de har etableret selskabet, og hvad det er for børn og unge, der skal bo på døgninstitutionen. Dertil hvordan det skal finansieres, og hvad deres socialfaglige baggrund er for at drive en døgninstitution. Men de har ikke svaret på vores henvendelse inden for redaktionens deadline.

