Høegh-Dam-børn har vælgertække

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 08. april 2021 - 09:27

Ved seneste folketingsvalg stormede Aki-Matilda Høegh-Dam ind i Folketinget. Det samme skete i går for brødrene Qarsoq og Minik Høegh-Dam, der stillede op til henholdsvis Inatsisartut og kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia.

Qarsoq Høegh-Dam fik til Inatsisartut-valget 796 personlige stemmer og indtog således fjerdepladsen kun overhalet af Kim Kielsen, Erik Jensen og Aslak Vilhelm Jensen.

Overhalede borgmesteren

I Avannaata Kommunia formåede Minik Høegh-Dam ikke alene at blive valgt ind i kommunalbestyrelsen, men han slog også den siddende Siumut-borgmester Palle Jerimiassen i antal personlige stemmer. Således fik Minik 406 stemmer mod Palle Jerimiassens 338.

Det er ikke mindst en intensiv valgkamp på de sociale medier, der har sikret de to nye valgdebutanter politiske mandater. Det var tydeligt under valgkampen, at deres opslag blev ”liked”, når de kom med et budskab.

Forældre har mindre held

Børnenes stedfar Kim Høeg-Dam forsøgte tilbage i 2018 at blive valgt ind i Inasisartut for partiet Naleraq – dog uden held. Moderen Bitten Høegh-Dam formåede heller ikke tilbage i 2017 at komme ind i kommunalbestyrelsen i Sermersooq.

Aki-Matilda Høegh-Dam fik under det seneste folketingsvalg 3.475 stemmer – over 2000 flere end partikollegaen Jens-Erik Kirkegaard.