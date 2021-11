Hjulmand skal skabe mere bevægelse blandt børn og unge

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 24. november 2021 - 14:24

Ataatsimoorluta Aalasa bliver lanceret i dag klokken 16.00 i Kulturhuset Katuaq I Nuuk. I forbindelse med lanceringen, så har Unicef og GIF (Grønlands Idræts Forbund) besøg af præsidiummedlem, Kasper Hjulmand, den danske landstræner i herrefodbold.

- Han vil sammen med frontfigurer som Akuutaaneq Kreutzmann og Vivi Fleischer være med til at søsætte samarbejdet og sætte fokus på betydningen af en god og tryg klub/forening, der favner alle børn, det oplyser GIF og Unicef i en pressemeddelelse.

Alle børn skal kunne deltage

Projektet skal skabe trygge fællesskaber, som bygger på børnenes rettigheder. Derfor har projektet gået i tæt samarbejde med politiet for at sikre, at der indhentes børneattester på alle voksne, som træner børn og unge.

- Vi ved, at sport og idræt kan gøre underværker i forhold til, at børn og unge føler sig som en del af et fællesskab. Samtidig er idræt og bevægelse sundt og vores vision er, at vi bliver verdens mest fysisk aktive land i 2030. Det kræver dog helt nye metoder for at få flere med ind i fællesskabet og det skal dette projekt være med til, udtaler Generalsekretær for Grønlands Idrætsforbund, Jonas Jensen.

Børnenes rettigheder for ansatte i KNI

Ataatsimoorluta Aalasa skal nå helt ud til bygder og byer. Dette skal ske ved at de ansatte i KNI over hele landet skal igennem en kompetenceudvikling, hvor kurserne skal bestå af, hvad børnenes rettigheder er. Butiksansatte skal kunne børnenes rettigheder uden ad, så virksomheden kan for eksempel undgå diskrimination blandt børn og unge. Unicef mener, at dette vil skabe trygge, sunde og inkluderende rammer for børn og unge i bygder og byer.

- Unicef, GIF, Paarisa og KNI er på hver deres område stærke organisationer, som kan gøre en stor forskel for at sikre, at børn oplever trygge og inkluderende miljøer indenfor idrætten. Sammen vil vi sikre et idrætsmiljø med tryghedsskabende trænere, frivillige og ansatte, der kender til og arbejder ud fra børns rettigheder, fortæller programchef i UNICEF Grønland Maliina Abelsen.

Fokus på trænere og frivillige

Alle de større organisationer og virksomheder skal sikre, at børn og unge bliver motiveret til at bevæge sig. Derfor har projektet særligt fokus på trænere og frivillige, som skal løbende modtage kompetenceopbygning i, hvordan man håndterer, motiverer og omgås børn.

- Dette samarbejde, med fokus på sunde og inkluderende fællesskaber for børn og unge med tryghedsgivende voksne, er en sundhedsfremmende indsats, som er i fuldstændig tråd med Inuuneritta III´s formål med, at der skal etableres meningsfulde fritidstilbud for børn indenfor fysisk aktivitet. Derfor er vi rigtig glade for at indgå i dette samarbejde med GIF, UNICEF, KNI og Center for folkesundhed. Dette giver mulighed for, at vi kombinerer viden, ressourcer og kompetencer på tværs for at nå vores mål for at fremme det gode børneliv, siger konstitueret afdelingschef i Paarisa Tina Evaldsen.

Samarbejdet med Center for Folkesundhed omkring udvikling og dokumentation af projektets indsatser skal desuden sikre et solidt vidensgrundlag for projektet hele vejen igennem.