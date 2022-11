Hjulmand holder øje med VM-konkurrenter: Kan påvirke taktik

Ritzaus Bureau Fredag, 25. november 2022 - 14:52

VM-gruppekampen mellem Tunesien og Australien kan få betydning for, hvordan det danske fodboldhold kommer til at agere under lørdagens gruppekamp mod Frankrig.

De to gruppekonkurrenter spiller nemlig seks timer inden Danmarks kamp, og alt efter udfaldet kan Hjulmand være tvunget til at satse mere mod Frankrig.

- Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at se kampen mellem Tunesien og Australien (når den spilles, red.), men jeg kender helt sikkert resultatet af den.

- Den kamp har helt sikkert noget at sige i forhold til planen i vores egen kamp. Resultatet kommer selvfølgelig til at spille med i vores overvejelser om, hvilke greb vi skal benytte os af undervejs.

- Resultatet af Tunesien-Australien kan få betydning for, hvad vi skal gøre i de sidste 20-25 minutter. Indtil da har vi fuld fokus på at jagte sejren mod Frankrig, men det er selvfølgelig ikke uden betydning, hvordan status er efter den anden kamp i gruppen, siger Kasper Hjulmand på et pressemøde.

Forud for anden gruppekamp har Frankrig tre point, Tunesien og Danmark har et point, mens Australien er uden point. Gruppens to bedste hold går videre.

- Efter den start, vi har fået, er kampen mod Frankrig åbenlyst meget vigtig.

- Vi kommer til at møde et hold fra den absolutte verdenselite. Frankrig har en spektakulær talentmasse og et meget stærkt hold, siger Kasper Hjulmand.

Uanset udfaldet af lørdagens to kampe er Danmarks VM-skæbne ukendt inden gruppespillets sidste runde. Her skal Danmark møde Australien, mens Frankrig og Tunesien tørner sammen.

