Hjulmand bænker anføreren og laver fire ændringer

Ritzau Lørdag, 26. november 2022 - 11:39

Der er rusket godt og grundigt op i Danmarks startopstilling til den anden VM-gruppekamp mod Frankrig.

Sammenlignet med den målløse VM-premiere mod Tunesien i tirsdags har landstræner Kasper Hjulmand skiftet hele fire spillere ud i sin startopstilling.

Anfører Simon Kjær er blandt de fire spillere, der i stedet for banen må indlede opgøret uden for kridtstregerne. Kasper Schmeichel overtager anførerbindet, mens Victor Nelsson går ind i Danmarks trebackkæde.

Ved landsholdets afsluttende træning fredag brugte Hjulmand en del tid på at snakke med Nelsson, og det skyldes altså en startplads til Galatasaray-stopperen.

Eriksen på midtbanen

Skadede Thomas Delaney er ligeledes fraværende. Hans plads på den centrale midtbane overtages af Christian Eriksen, der mod Tunesien ellers var en del af fronttrioen i Danmarks 3-4-3-formation.

De tre forreste mod Frankrig består af spillere, der startede ude mod Tunesien. Jesper Lindstrøm og Mikkel Damsgaard tager kantpladserne, mens fysisk stærke Andreas Cornelius skal være central angriber. Andreas Skov Olsen og Kasper Dolberg glider ud.

Undervejs i premierekampen gik Danmark over til at spille med en firebackkæde, og Kasper Hjulmand har proklameret, at skiftet er et af landsholdets greb, hvis et kampbillede skal ændre sig.

Danmarks startopstilling mod Frankrig ser ud som følger:

Varane tilbage hos franskmændene

Kasper Schmeichel - Joachim Andersen, Andreas Christensen, Victor Nelsson - Rasmus Nissen Kristensen, Pierre-Emile Højbjerg, Christian Eriksen, Joakim Mæhle - Jesper Lindstrøm, Andreas Cornelius, Mikkel Damsgaard.

Hos franskmændene vender Raphaël Varane tilbage i bagkæden efter at have siddet ude med en skade i over en måned.

På den forreste del af banen kan Frankrig stille med et uhyggeligt firkløver bestående Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé og Olivier Giroud.

Polakken Szymon Marciniak dømmer kampen.

VM-dysten mellem Danmark og Frankrig begynder klokken 13 grønlandsk tid.

