Med hjertet på rette sted: Vi holder af de hjemløse

Walter Turnowsky Lørdag, 16. februar 2019 - 12:23

Vil man høre diplomatisk formulerede udsagn om udsatte, så skal man ikke opsøge Michael Espensen, der er initiativtager, leder og drivkraft bag Morgencaféen, der ligger i Københavns Nordvest-kvarter. Hvis han skulle udgives på CD, ville det skulle ske med mærkatet 'Eksplicit language'.

Men bag det bramfrie sprog i uforfalsket københavner-accent banker der et stort hjerte for de hjemløse i København - og har gjort det i 30 år.

- Vi gør det sgu gerne, fordi vi faktisk godt lide dem som mennesker, siger han flere gange i løbet af interviewet.

Kalak

Og med 'dem' mener han de mellem 80 og 200 hjemløse, der hver dag for et måltid mad i den Morgencafé, som er hans opfindelse. Michael Espensen skønner selv, at omkring 70 procent af dem er grønlændere.

- Ved du hvad 'kalak' betyder? spørger han.

- For der er flere af dem, der kalder mig det.

Vi skal tilbage til '80erne for at finde baggrunden for, at Michael Espensen grundlagde Morgencaféen, som et sted, hvor man kan få et måltid mad oven på en hård nat på gaden.

- Ideen opstod jo ved, at der stod en masse mennesker på Blågårdplads (på Nørrebro i København, red), som jo havde et rigtig lorteliv. Dybt alkoholiseret, og der var sgu ikke meget fremtid i dem. Og da tænkte vi: lad os se om vi ikke kan gøre noget for dem.Så derfor lavede han et værested for dem, hvor der var tilbud om morgenmad og frokost.

- Og så vi skulle vi se, om vi kunne flytte dem derfra.

- Det bedste sted i byen

Morgencaféen flyttede fra Blågårdsplads og holdt i en lang årrække til i forskellige kirker i København. Siden 2013 har den så fået sin egen bygning i Nordvest-kvarter.

- Vores største succes er nok, at de hjemløse kommer her og siger, at det er det bedste sted i byen.

Hver dag får mellem 80 og 200 hjemløse morgenmad eller frokost på Morgencaféen Simon Skipper

For de mange grønlændere, der besøger stedet, er der blandt andet etableret en grønlandsk madklub, Kalaallit Illuutaat og som det seneste er der også startet en strikkeklub op.

Derudover er der de generelle tilbud, hvor Morgencaféen uddeler tøj og soveposer samt tilbyder lægehjælp, fysioterapi, fodterapi, klipning og juridisk rådgivning. Morgencaféen afholder derudover julearrangementer og banko samt tager på naturture.

Flytter folk

Det er frivillige, der står for langt hovedparten af arbejdet. Caféen har kun nogle få ansatte.

Ambitionen er større end at tilbyde et pusterum fra det barske liv på gaden. Det handler i høj grad også om at flytte folk - et lille eller et større stykke vej.

- Når de kommer her hos os, så plejer vi at sige, at de alle sammen har været udsat for et svigt, der har sat dem i den situation. Hvis du kan klare dig selv i samfundet, så komme du jo ikke her, siger Michael Espensen.

Projekt for grønlandske kvinder

Et særligt projekt, som morgencafeen har etableret, er målrettet mod grønlandske kvinder. De får hjælp til at finde en vej ud af misbrug, overgreb og hjemløshed.

- I gruppen var kvinderne nok, dem der havde det værst, siger han.

- Det er ret farligt at bo på gaden som kvinde, og hvis man skal lån en seng et eller andet sted, så koster det noget, tilføjer Løkke Munk Kierkegaard, der er ansvarlig for projektet.

Projektet består af et forløb på et halvt år, og omkring 30 kvinder har deltaget i de to år, som projektet har varet. På nær én, har alle fået en bedre tilværelse, fortæller Løkke Munk Kierkegaard.

Der er for tiden ingen penge til at fortsætte projektet for de grønlandske kvinder.