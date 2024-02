Hjertesygdomme og kræft dominerer som dødsårsag

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 22. februar 2024 - 11:31

Visse sygdomme er oftest årsag til dødsfald i Grønland. Det viser et notat om dødsårsager igennem fem år, som landslægeembedet har udarbejdet.

Tallene viser, at der er omtrent 500 dødsfald i Grønland hvert år. For hvert år er der flere mænd end kvinder, der afgår ved døden.

Kilde: Landslægeembet

For mændene, er der tre årsager, der går igen de seneste år.

- Hos mænd er dødsårsager hyppigst kræft, hjertesygdomme og selvmord, lyder det om dødsårsager i 2020.

Samme årsager gør sig gældende for mænd igennem alle de fem år, som landslægeembet har oplistet.

Flere får kræft

For kvinderne er der en mindre variation af dødsårsager. Her spiller sygdomme i åndedrætsorganer, kredsløb, kræft og hjertesygdomme en fremtrædende rolle, når kvinder afgår ved døden.

Landslæge Henrik L. Hansen forklarer, at årsagerne har ændret sig igennem årtier, men at årsager kun ændrer sig langsomt i et samfund.

Han påpeger, at dødsårsagen for 70 år siden primært var tuberkolose, hvor også spædbarnsdødeligheden også har spillet en stor rolle.

- Efterhånden, som levevilkårende ændrede sig, skete der en ændring i dødelighedmønstret. En afgørende faktor er også, at befolkningen lever meget længere i dag. Herved stiger sandsynligheden for, at man når at få for eksempel kræft og hjertesygdom, da hyppigheden af disse sygdomme stiger meget med alderen.

- De ændrede vaner, for eksempel rygning, har i dag fuld gennemslagskraft, dvs. lungekræft er blevet meget hyppig dødsårsag, forklarer Henrik L. Hansen.

