Hjemtagelse: Disse områder koster mest

Thomas Munk Veirum Torsdag, 16. december 2021 - 07:46

Naalakkersuisut vil have sat gang i hjemtagelser af sagsområder fra Danmark. Men hvad koster områderne egentlig at drive?

Det spørgsmål besvarer en rapport, der blev givet til Inatsisartut tilbage i 2018. Rapporten når frem til, at den danske stat brugte 576 millioner kroner på at drive områderne i 2015. Der tages dog forbehold for, om Grønland kan opnå de samme stordriftsfordele i driften af områderne, når de hjemtages.

I rapporten har det danske Finansministerium gennemgået statsregnskabet for 2015 for udgifter, der kan henføres til de sagsområder, som Grønland kan overtage ifølge Selvstyreloven. Nogle områder kan Grønland ikke overtage. Det drejer sig om statsforfatningen, statsborgerskab, Højesteret, udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik samt valuta- og pengepolitik.

Med hensyn til sagsområderne, der kan overtages, fremgår de af et bilag til Selvstyreloven, hvor de er delt op i to grupper. Nogle områder som Grønland kan overtage uden forhandling med Danmark, og så en række områder hvor Grønland skal forhandle med Danmark forud for en hjemtagelse af området.

Sagsområderne fremgår af nedenstående liste:

Grafik: Finansministeriet

Herunder er Finansministeriets opsummering af, under hvilke ressortministerier i Danmark pengene er brugt. Det fremgår af listen, at det ministerium, der har de største omkostninger, er Justitsministeriet.

Ministeriet har afholdt udgifter for 391,6 millioner kroner i 2015.

Grafik: Finansministeriet

De sagsområder, som hører ind under Justitsministeriet, er eksempelvis driften af politiet og domstolene. Det er punkt tre og fire på listen over sagsområder. Udgifterne til punkt tre opgøres til 228,54 millioner kroner. Punkt fire opgøres til 81 millioner kroner.

Kriminalforsorgen er også et punkt for sig selv, og forsorgen kostede i 2015 80 millioner kroner at drive.

Naalakkersuisut har foreløbig meddelt statsministeren, at man vil påbegynde forhandlinger om at hjemtage Selskabs-, Regnskabs- og Revisionsområdet.

Der følger ikke penge med fra Danmark, til at drive de områder Grønland eventuelt overtager.