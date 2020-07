Hjemmehælpen i Kujalleq halter

Redaktionen Søndag, 05. juli 2020 - 15:29

Thale Simonsen har selv ingen handicap, men blev medlem af foreningen i 1986, da hendes nu afdøde mand blev ramt af blodprop. Hun passede sin mand i hjemmet i 21 år.

Handicapforeningen har i de seneste år særligt bemærket vedvarende problemer med den kommunale hjemmehjælperordning.

- Vi er bekendt med den mangelfulde service af hjemmehjælpere, der til tider ikke kommer til aftalte tider, og det går desværre hårdt ud over vores medlemmer, der har behov for daglig hjælp i hjemmet, siger hun.

Men handicapforeningen finder det ligeledes kritisabelt, at der er afsat for få besøgstimer for hjemmehjælpere, der kommer hjemme hos de ældre og personer med handicap.

Handicapforeningen derfor klaget over de alt for korte besøgstimer, men ifølge hende, har foreningen fået besked fra kommunen om, at dette skyldes kommunale besparelser på hjemmehjælperområdet.

– Men vi ved også, at nogle af vores medlemmer stadig bor på steder, der ikke er handicapvenlige. Derfor mener jeg, at Kommune Kujalleq ikke formår at varetage handicapområdet på forsvarlig vis, siger Thale Simonsen og mener, at besparelsen på hjemmehjælpen er årsag til, at det ikke kan betale sig at arbejde som hjemmehjælper.

