Hjemmebrygning udbredt i Nordgrønland

Redaktionen Lørdag, 18. januar 2020 - 12:47

Manden, der bor i en by i Nordgrønland, endte med at få en bøde på 10.000 kroner, da politiet for to år siden satte en stopper for hans hjemmebryggeri.

Det er avisen Sermitsiaq, der har talte med manden.

Manden, der ønsker at være anonym, men hvis identitet er bekendt i Sermitsiaq, har i mange år lavet hjemmebryg til eget brug. Han blev anmeldt af en lokal borger, på grund af hans gentagne hjemmebryggeri i sin lejlighed. Den midaldrende mand, siger til avisen Sermitsiaq, at mange personer hver måned laver hjemmebrygget alkohol i litervis, som bliver benyttet til privat forbrug.

Den ulovlige alkohol bliver tit brygget i 25 liters vanddunke eller vandtønder, hvor tørgær, sukker, sirup, blåbær, kvaner, saftevand og selv dåseananas og kartofler, blandet i vand, er blot nogle af ingredienserne. Omkring 25 liters hjemmebryg kan koste omkring 100 kroner at producere, oplyser den anonyme mand. Men der er også eksempler på, at den ulovlige alkohol bliver hældt i to liters saftdunke og bliver solgt til en pris på mellem 50 kroner og 100 kroner i nogle byer i Nordgrønland.

