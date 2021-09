Hjemløseforum tager arbejdstøjet på

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 08. september 2021 - 12:53

Et nyoprettet nationalt hjemløseforum har den 23. august holdt deres første møde for at udveksle erfaringer og ønsker til det videre arbejde for at løse hjemløseproblematikken. Naalakkersuisoq for sociale anliggender og arbejdsmarked, Mimi Karlsen (IA), der har inviteret aktørerne er glad for det store fremmøde, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

- Det er en styrke for hjemløseforum, at der er repræsentanter fra mange aktører, som konkret arbejder med hjemløse i det daglige. Jeg vil lytte til de gode forslag og ideer, der kommer frem, og se på, hvordan vi kan omsætte det til konkrete løsninger for vores borgere, udtaler Mimi Karlsen i en pressemeddelelse.

Forummet består af de centrale aktører på hjemløseområdet, som beskæftiger sig med hjemløse borgere eller borgere i risiko for at ende i hjemløshed, oplyser selvstyret.

Hjemmet først

Forummet har medlemmer, som er repræsentanter fra kommuner, INI A/S, politiet, sundhedsvæsenet, behandlingsstedet Allorfik, Kofoeds Skole, kriminalforsorgen, Ilisimatusarfik, socialstyrelsen og flere departementer i selvstyret

- Alle deltagere viste stor interesse og engagement og fremlagde de mange forskelligartede problemer og udfordringer, der er i arbejdet med hjemløshed. Nu er det vores opgave, at vi i fællesskab drøfter og arbejder på konkrete løsninger, som kan hjælpe vores udsatte borgere og hjemløse” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

Det næste møde i det nationale hjemløseforum finder sted den 1. december. Til mødet vil det nationale forum fokusere på Housing First, som betyder, at man finder et hjem til den hjemløse først, før man sætter ind for at løse problemer, der ender i hjemløshed. Konceptet anvendes allerede i flere kommuner i norden.

En optælling i 2017 viser, at der på det tidspunkt var 841 hjemløse i Grønland. I dag kender ingen det nøjagtige antal, men det tidligere Naalakkersuisut har vurderet, at tallet er højere nu end de seneste optælling.