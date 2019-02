Hjemløse siger nej til menneskehandel

redaktionen Torsdag, 07. februar 2019 - 15:17

7. februar er også den internationale dag mod menneskehandel, på engelsk trafficking, og de ensomme og hjemløse, som spiser et måltid mad hos Frelsens Hær på H. J. Rinksvej i Nuuk, markerede dagen ved at slå et rødt kryds på hånden.

- Et nej til trafficking flugter flot med Frelsens Hærs værdier, siger lederen af afdelingen i Nuuk, major Kurt Skjønnemann Pedersen til Sermitsiaq.AG.

Udsatte grupper

Menneskehandel er verdensomspændende og bunder i en global økonomisk ulighed, sårbare menneskers drømme om et bedre liv og en efterspørgsel efter de ydelser, som ofrene leverer. International Labour Organization (ILO) anslår, at der på globalt plan findes over 20 millioner ofre for tvangsarbejde, herunder ofre for menneskehandel; omkring en femtedel af dem er tvunget til prostitution.

Grønland oplever måske ikke trafficking, men har til gengæld udsatte grupper.

Billede på Facebook

Fra tirsdag til fredag serverer Frelsens Hær i Nuuk et gratis måltid mad, og antallet af gæster i Café William (opkaldt efter Frelsens Hærs grundlægger William Booth) er stigende. I 2017 havde cafeen i gennemsnit 75 besøgende, i 2018 i gennemsnit 83 besøgende. I den lange januar i år var der i gennemsnit 97,7 besøgende til fællesspisningen i cafeen.

Kurt Skjønnemann Pedersen har i lighed med tusinder overalt i verden taget billeder af det røde kryds på hænderne og postet det til #enditmovement på Facebook.