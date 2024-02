Hjemløs med karantæne fra herberget: – Du er fuldstændig overladt til dig selv

Julia Aka Wille Søndag, 25. februar 2024 - 11:45

Minik har været hjemløs i syv år og har tidligere overnattet på et herberg i Nuuk. Men nu har han fået karantæne fra herberget på ubestemt tid grundet en overtrædelse af husreglerne. Han hævder selv, at årsagen er, at han lugtede af alkohol efter en fest, hvilket ikke er tilladt på herbergerne.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Minik er ikke hans rigtige navn, da han ønsker at være anonym i forhold til sine fremtidige arbejdsmuligheder. Redaktionen er bekendt med mandens rigtige identitet. I sidste uges avis fortalte Johanne Davidsen, som bor i en blok i Radiofjeldet i Nuuk, at flere og flere overnatter i hendes opgang. Hun efterlyser hjælp til de hjemløse, som har et misbrug eller psykiske lidelser, der ikke kan være på herbergerne.

– Det er svært for mig at fortælle om min situation, siger Minik roligt.

Han har siden karantænen, der trådte i kraft i slutningen af januar, sovet i opvarmede opgange. Januar er den absolut koldeste tid på året i Nuuk med temperaturer helt nede på -25 grader. Især om natten er det koldt, forklarer Minik.

