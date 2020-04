Hjemløs i teltlejr: Det er en hovsa-løsning

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 17. april 2020 - 09:19

Hanne Heilmann, der har været hjemløs i to til tre år, fortæller gerne om livet i den ny-etablerede teltlejr på Qeqertat i Nuuk. Men hun har blandede følelser over for opholdet og lejren.

- Jeg flyttede fra herberget i Blok B sidste uge. Jeg synes, at det er en tilbagegang. Jeg har godt nok fået mit eget telt, men vi havde det hyggeligt i Blok B. Der boede vi fire piger sammen på et værelse, og dem havde jeg det rigtigt godt med, fortæller hun.

Vil kunne se nyheder

Hanne Heilmann mener, at teltlejren er en hovsa-løsning.

- Der er blevet sagt, at vores vilkår er blevet forbedret, men her har vi hverken køkken eller stue. Og vi har heller ingen mulighed for at høre radio eller se fjernsyn. Og vi har ingen internet. Jeg mener, at der er lidt brud på menneskeretten. For vi skal kunne have adgang til medier, som for eksempel se eller høre nyheder, og det har vi ikke, påpeger hun.

Hun har blandede følelser omkring teltlejren. Men hun nyder at sove i teltet. - Det er lidt ligesom at være på et skib, siger hun Leiff Josefsen

- I de to seneste dage har der været dårligt vejr med sne og kraftig blæst. Kan du beskrive, hvordan det er at opholde sig under de vilkår?

- Der er varmt nok herinde. Og teltene holder også godt trods dårligt vejr. Men jeg har hørt fra de andre, at det lugter fælt i teltene, da området ligger på en gammel losseplads. Man kan godt mærke, at der er blæsevejr i nat, men da jeg har et stort søvnbehov, kan jeg godt sove. Det er næsten lige før, at teltet skal blæses væk, før jeg vågner. Der er en generator bag mit telt, der larmer, derfor føles det lidt som at sejle med kystskibet. Det er simpelthen så hyggeligt. Når det blæser, er det lige før, det føles som om at være i et skib, der gynger, griner hun.

Håb om arbejdsplads

Hun er blevet erklæret uarbejdsdygtig og har dårlig balance.

- Og da jeg får for lidt og for dårlig mad gør det ikke situationen bedre. Det er blandt andet på grund af et for stort alkoholforbrug, hvor jeg drikker i stedet for at spise. Jeg har faldet flere gange på grund af min dårlige balance og har brækket min skulder. Jeg ved, at jeg godt kan klare det, hvis jeg holder mig væk fra alkohollen og spiser ordentligt, fremhæver Hanne Heilmann, der tidligere har arbejdet som byggetekniker. Hun håber på en bedre fremtid, og vil have et arbejde, 'hvis det er muligt', som hun selv siger det.

Hanne Heilmann aner ikke, hvad der skal ske, når coronakrisen er ovre.

- Der er snak om, at herberget i Blok B skal lukkes, og hvor skal vi så havne? Jeg savner også at tage til Kofoeds Skole, og den er lige nu lukket. Nu er vi så havnet i det her telt, hvor længe skal vi så være her? Tre måneder? Ingen ved rigtig hvad fremtiden bringer, men jeg ved, at myndighederne prøver at løse det på bedste vis. Men jeg er lidt frustreret over, at ingen kan fortælle os om, hvad der kommer til at ske. Men jeg har mange gode idéer til, om hvordan vi kan komme videre, fremhæver hun.

Fordomme mod hjemløse

Hun vil nemlig gerne arbejde for at fjerne fordommene om de hjemløse.

- Jeg har selv haft fordomme mod de hjemløse, men jeg vil gerne oplyse så mange borgere, hvordan de hjemløse er, om hvordan det er at leve i uvished og bo på herberg og gå på Kofoeds Skole. Man har en eller anden negativ holdning. Min holdning har ændret sig fuldstændigt, og de mange negative ting opstår på grund af uvidenhed og for lidt oplysning. Men jeg vil gøre alt for at besvare alt i fremtiden.

- Kan du tage et eksempel på, om hvad det kan være?

- Hvis man er hjemløs og bor på herberg bliver man betragtet som kriminel, voldsmand eller misbruger. Der er selvfølgelig nogen, som er sådan. Men alle er ikke sådan. Men jeg er klar til at oplyse alt, til politikere til almindelige borgere, om hvordan det virkeligt er for os, der er hjemløse, lyder det fra Hanne Heilmann.

Hanne Heilmann ønsker at få et arbejde, når coronakrisen er ovre Leiff Josefsen