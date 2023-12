Hjælpepakker: Ekstraordinært børnetilskud inden jul

Jensine Berthelsen Fredag, 15. december 2023 - 17:30

Det er meget vanskeligt at sætte præcise tal på, hvor meget den enkelte børnefamilie der er i lavindkomstgruppen og som får ret til at få udbetalt ekstraordinært børnetilskud i forbindelse med hjælpepakken for børnefamilierne, vil få, men hjælp, det kommer der:

- Jeg er meget glad for finansudvalgets velvillige behandling af Naalakkersuisuts ansøgning. Lige nu er hjælpen til børnefamilierne under forberedelse til udbetaling inden jul. Forskellige departementer og kommuner er i fuld gang med at forberede udbetalingerne, og jeg regner med, vi kan nå at give børnefamilierne økonomisk hjælp inden jul, siger Naalakkersuisoq for finanser, Erik Jensen (S) overfor Sermitsiaq.AG.

Kommunerne og Naalakkersuisut er nu i fuld gang med at finde formlen på det ekstraordinære børnetilskud, da denne også vil være højere end hvad der normalt bliver udbetalt.

Normalt får børnefamilier omkring 775 kroner pr. barn, hvis man er i den absolutte lavindkomstgruppe, men under denne engangsudbetaling bliver der udløst 1.000 kroner pr. barn.

Hvor meget børnefamilierne så vil få udbetalt, afhænger af hvor meget forældrene har tjent, og om der er tale om enlige forældre eller forældrepar der lever sammen og har en fælles husstandsindkomst.

Maksimumbeløb fundet

Men tjener du mindre end 142.000 kroner pr. år, kan du forvente 1.000 kroner pr. barn i ekstraordinært hjælp i forbindelse med inflationskrisen.

Det ekstraordinære hjælp er progressivt, jo mere du tjener pr. år, jo mindre vil beløbet på det ekstraordinære hjælp være, det er det samme system som almindelig udbetaling af børnetilskuddet, dog større beløb end normalt.

Børnefamilierne der får adgang til denne ekstraordinære hjælp skal ikke søge om hjælpen, denne vil blive udbetalt, så snart kommunerne og selvstyret er parat til at udbetale denne engangsudbetaling af ekstraordinært børnetilskud.

Også hjælp på vej til fangerne der er ramt af klimaændringerne

Til gengæld skal der søges, hvis man vil have adgang til hjælp for fangere der er ramt af klimaændringer og som ikke har mulighed for at drive erhvervet, blandt andet på grund af svigtende havis.

Naalakkersuisut har også fået tilsagn fra finansudvalget om at få åbnet op for den konto, der hedder genetableringsstøtte og som skulle gælde, når finansloven for 2024 træder i kraft.

Med hensyn til denne del af hjælpepakkerne er der en række hensyn, også i henhold til lovgivningen der skal tages, så Jensen kan ikke på stående fod love hjælp inden jul:

- Vi skal have en beregningsmodel klar, før vi kan åbne op for ansøgninger til denne del af det ekstraordinære hjælp vi skal have udløst efter finansudvalgets godkendelse, jeg er ked af at vi ikke kan handle hurtigere, men vi har love og regler vi skal overholde, men jeg håber meget på at vi når det inden jul, siger Naalakkersuisoq for finanser, Erik Jensen (S) overfor Sermitsiaq.AG.