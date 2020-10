Hjælpepakker til turistbranchen forlænges

Redaktionen Lørdag, 03. oktober 2020 - 09:01

Naalakkersuisut har besluttet at forlænge akutpakken og aktivitetspakken, så turistbranchen fortsat kan få en økonomisk håndsrækning de tre sidste måneder af året.

- Naalakkersuisut har truffet beslutning om at forlænge akutpakken og aktivitetspakken, da disse er målrettet det hårdt COVID-19 ramte turisterhverv, skriver departementet for erhverv og arbejdsmarked i en pressemeddelelse.

Det betyder, at hoteller og turistoperatører fortsat kan få refunderet deres COVID-19 rabatten hos Selvstyret.

Fiskeripakken kommer til

Fiskeripakken, der giver fiskere mulighed for et tilskud kommer nu på i Naalakkersuisuts hjælpepakker.

Erhervsfiskere, der indhandler isede rejer, krabber og torsk, kan nu få op til ti procent af indhandlingsprisen som tilskud, hvis indhandlingsprisen får et fald på minimum 15 procent.

Andre hjælp stopper

Lønkompensationsordningen, den generelle erhvervspakke og mobilitetspakken er udløbet den 30. september. Man kan dog fortsat søge om lønkompensation og om erhvervspakken:

- Justerede retningslinjer for lønkompensationsordningen og den generelle erhvervspakke bevirker, at disse to ordninger kan ansøges til og med 30. november 2020 for de to forudgående måneder i forhold til ansøgningstidspunktet, lyder det.