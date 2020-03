Hjælpepakke ligger klar til godkendelse

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 19. marts 2020 - 09:47

OBS: Kim Kielsen oplyste på pressemødet i dag kl. 13.00, at hjælpepakken ventes at blive præsenteret inden for de næste to dage, red.

I nat besluttede et flertal i Folketinget at yde hjælp til butiksejere, som er blevet ramt af et forbud, der tvinger dem til at lukke deres forretning. Nøjagtig samme situation som butiksejere i Nuuk nu står i.

I Danmark vil tvangslukkede virksomheder få fuld kompensation. Det vil sige, at staten vil dække faste udgifter til frisøren, hvilket eksempelvis kan tælle husleje, renteudgifter og uopsigelige leasingkontrakter.

I Danmark vil alene denne hjælp løbe op i en udgift på 40 milliarder kroner.

Om Selvstyret vil yde samme hjælp til grønlandsk erhvervsliv er fortsat det store spørgsmål.

Finansudvalget har møde

Skatte- og Finansudvalget mødes her til formiddag, hvor Naalakkersuisut søger om flertal til den ekstraordinære hjælp.

Herefter klokken 11.00 mødes erhvervs- og finansdepartementet med repræsentanter fra grønlandsk erhvervsliv – arbejdsgiver- og lønmodtagerside.

Detaljer fra pakken holdes fortsat i fortrolighed, men de første meldinger går på, at hjælpepakken er meget lig de tiltag den danske regering har taget over for de danske erhvervsdrivende og lønmodtagere – dog i grønlandsk målestok.