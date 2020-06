Hjælpelinje udvider åbningstid

Merete Lindstrøm Mandag, 29. juni 2020 - 16:59

Fra 3. juli kan Tusaannga kontaktes i hverdagene fra 9.00 – 22.00 (mandag – torsdag), fra 16.00 – 04.00 i weekenderne (fredag – lørdag) og søndage fra 16.00 – 22.00.

Før var telefonerne åbne fra 16-22 alle dage.

Det er naalakkersuisuts ønske at gøre det endnu nemmere at ringe til Tusaannga med de nye åbningstider.

- Jeg håber, at alle, der har behov for at tale med nogen om deres problemer,vil ringe til Tusaannga. Tusaannga er anonym telefonrådgivning for alle voksne og børn, som mangler nogen at tale med om deres problemer, udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Martha Abelsen.

Også coronabekymringer

Man kan ringe eller sms’e gratis til Tusaannga på telefon 801180 eller ved SMS til 1899.

Siden marts har det været muligt for børn at kontakte Tusaannga alle dage fra 8.00-22.00 om bekymringer vedrørende coronavirus. Med de nye åbningstider slås alle åbningstiderne sammen. De nye åbningstider gælder for alle voksne og børn, herunder børn, der er bekymret for coronavirus.

Tusaannga er et anonymt tilbud til alle borgere, for både børn og voksne, der har brug for at tale med nogen om problemer, som de ikke føler, de kan få hjælp til i deres vanlige omgangskreds eller lokalsamfund.

Får flest henvendelser om vinteren

Tusaannga henviser også borgere til de steder, hvor de kan søge hjælp og rådgivning om deres problemer.

Siden Tusaannga åbnede i januar 2019 har der været 2.634 henvendelser i alt. Det svarer i gennemsnit til 5-6 henvendelser om dagen, og omkring 164 henvendelser hver måned.

I vintermånederne, hvor der er meget mørketid, er der flere henvendelser end i sommermånederne, oplyser Selvstyret.