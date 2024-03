Hjælp til synshæmmede på vej tilbage

Dorthea Reimer-Johansen Tirsdag, 12. marts 2024 - 07:40

Rådgivning til blinde og synshæmmede er blevet stoppet den 1. januar 2022. Siden har der ikke været nogen rådgivning til synshæmmede.

Næstformand for ISI var fortørnet over, at børn og unge med synshandicap bliver ladt i stikken. Mens der mangles initiativer, må de unge kikke langt efter hjælp under skolegang og uddannelse.

Det fik formanden for Atassut, Aqqalu C. Jerimiassen til tasterne, hvor han spørger Naalakkersuisut om videre planer om rådgivning.

Har Naalakkersuisut planer om at genetablere rådgivning til skoler og kommuner, lyder spørgsmålet blandt andet fra Aqqalu C. Jerimiassen.

Svaret er ja. Naalakkersuisut er interesseret i at indgå en aftale med Synscenter Refsnæs igen:

- Naalakkersuisut ønsker i forbindelse med en kommende aftale med Synscenter Refsnæs at indgå i en tæt dialog med kommunerne om blinde og synshæmmede børn og unges behov for rådgivning og vejledning, skriver Aqqaluaq B. Egede (IA) i et svar til Inatsisartut-medlemmet.

- Jeg anser synshæmmede børn og unge som et meget vigtigt område, og det er noget som jeg prioriterer meget højt, og derfor ønsker Naalakkersuisut, at aftalen med Synscenter Refsnæs genetableres, siger Aqqaluaq B. Egede, der er Naalakkersuisoq for Naalakkersuisoq for Børn og Unge.

Synscenter Refsnæs rejser til Pissassarfik

Naalakkersuisoq skriver i sit svar, at en kommende aftale mellem Naalakkersuisut og Synscenter Refsnæs også skal omfatte rådgivning og vejledning til skoler ved at Synscenter Refsnæs afholder kurser på Pissassarfik med et passende interval.

Spørgsmål sendt til forkerte departement

Medlem af Inatsisartut, Aqqalu C. Jerimiassen sagde til Sermitsiaq.AG, at han endnu ikke har modtaget besvarelsen af et § 37 spørgsmål, vedrørende rådgivning til blinde og synshæmmede, som han fremsendte siden den 28. november 2023.

Naalakkersuisut forklarer, at § 37-spørgsmålet længe har været fremsendt til Naalakkersuisut. Men spørgsmålet blev i første omgang sendt til det forkerte departement, og ikke til Departementet for Børn og Unge.