Hjælp til strandede efterskole-elever

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 18. januar 2021 - 07:36

Galtrup Efterskole på Mors kan som den eneste danske efterskole modtage grønlandske efterskoleelever, der er strandet i Danmark. Alle andre efterskoler er lukkede på grund af de danske corona-restriktioner.

Efterskoleforeningen, Selvstyret, De Grønlandske Huse og Galtrup Efterskole fik fredag lavet en hurtig hjælpeplan for de mange grønlandske efterskoleelever, der pludselig er kommet i en særlig klemme på grund af corona-nedlukningen af de danske efterskoler frem til foreløbig 7. februar.

God stemning

35 grønlandske efterskoleelever opholder sig i dag på Galtrup Efterskole, hvor de modtager sprogundervisning, går på linjefag og i øvrigt hygger sig med kammeraterne. 80 danske elever er derimod henvist til at bo hjemme, hvor de modtager fjernundervisning.

- Stemningen blandt eleverne er rigtig god. Ja, de hygger sig og synes, at det er fedt med al den plads, vi pludselig har fået, fortæller forstander Jens Hvid Skouboe, der har sat ekstraordinært stort fokus på grønlandske efterskoleelever igennem de senere år.

Han forklarer, at nogle grønlandske elever pludselig kom i klemme i forhold til den danske corona-nedlukning, der blev gennemført kort før jul og som for nylig blev forlænget.

Efterskolerne har lukket i juleferien, og hvis eleverne ikke tog hjem på juleferie i Grønland, boede de typisk hos deres kontaktfamilie i Danmark. Problemet blev forstærket, da nedlukningen blev forlænget, og kontaktfamilien således skulle have efterskoleelever i langt flere uger end planlagt, hvilket for nogle er uholdbart.

- Her i weekenden har jeg netop modtaget to nye grønlandske elever, så vi nu er oppe på 35 elever. Og vi har plads til flere, fortæller forstanderen, der har stor erfaring og succes med at have grønlandske efterskoleelever.

Rejseomkostninger dækkes

Han er samtidig ikke bange for corona-smitte på efterskolen, da alle skal testes, før de lukkes ind på efterskolen, hvor der er taget alle forholdsregler for at imødegå smitte.

Forstanderen oplyser, at man skal tage kontakt til efterskoleforeningen eller en af De Grønlandske Huse, hvis man er strandet hos en kontaktfamilie i Danmark og gerne vil fortsætte sit efterskoleophold på Mors. Det koster ikke ekstra, idet der er aftalt en intern afregning mellem den lukkede efterskole og Galtrup Efterskole.

Lis Brok Jørgensen fra Efterskolerne oplyser, at efterskoleelever, der gerne vil til Galtrup Efterskole, vil få dækket sine rejseomkostninger.

Derimod er der ikke mulighed for, at Galtrup Efterskole kan tage imod efterskoleelever, der i dag befinder sig i Grønland.

Særligt grønlandsk fokus

Galtrup Efterskole har med en grønlandsk lærer etableret sprogundervisning, der er direkte målrettet grønlandske børn, der vil styrke sit danske, før man vil læse videre til eksempelvis gymnasiet eller en erhvervsuddannelse.

- Vi har etableret klasser med udelukkende grønlandske elever. På den måde har vi målrettet undervisningen, og det skaber en større tryghed og øger fagligheden, oplyser Jens Hvid Skouboe, der med indsatsen har fået knækket frafaldskurven.