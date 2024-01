Hjælp til ofre: Urimelig forskelsbehandling

Inge S. Rasmussen Onsdag, 10. januar 2024 - 15:00

- Retsikkerhedsmæssigt må man spørge: Hvorfor skal en dansk statsborger med bopæl i Danmark have bedre vilkår end en dansk statsborger, der bor i Grønland?

Sådan lyder det fra advokat Ulrik Blidorf efter flere sager, hvor han har været beskikket som bisidder i henhold til den grønlandske retsplejelov.

Det skriver avisen AG.

Senest var som bisidder for den unge kvinde i sidste års meget omtalte kriminalsag fra Qaqortoq, hvor en medarbejder blev tiltalt og dømt for to gange at have voldtaget den multihandicappede kvinde, som boede på døgninstitutionen Ivaaraq. I 2022 fødte hun en søn som følge af overgrebene. Manden blev idømt to år og ni måneders anstaltsanbringelse.

I den sag valgte Ulrik Blidorf at gå meget længere i sin rolle som bisidder end loven egentlig foreskriver, oplyser han. Det gjaldt ikke mindst i forbindelse med erstatningskravet.

