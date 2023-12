Hjælp til fangere: Ansøgning om akut hjælp åbnes

Jensine Berthelsen Mandag, 18. december 2023 - 13:00

Er du fanger og er du hårdt ramt af klimaændringerne? Så har du nu en mulighed for at ansøge om ekstraordinært hjælp fra Grønlands Selvstyre.

Det sker igennem hovedkonto 51.01.04, genetaberingsstøtte, der har en årlig bevilling på 3 millioner kroner.

Det står der om hovedkonto 51.01.04: Bevillingen ydes til erhvervsdrivende inden for fiskeri-, og landbrugserhvervene, der rammes af sygdom, klimatisk betingede vanskeligheder eller andre erhvervsmæssige vanskeligheder, der har en sådan karakter, at de er truende for den pågældendes økonomiske muligheder for fortsat at drive erhvervet.

Naalakkersuisut har endevendt konti, der med lovhjemmel kan gøre det muligt at komme de nødlidende fangere til undsætning. Det drejer sig specielt om fangere i det nordligste Grønland, hvor vinterisen er udeblevet.

Det blev konstateret at lidt over 1 million kroner ud af 3 millioner kroner ikke er blevet anvendt i genetableringsstøttekontoen i år.

Det er de midler der fra i dag mandag den 18. december er blevet frigivet specielt til fangere der på grund af klimaændringerne er hårdt ramt af indtægtsfald.

Ole Kristensen jubler: Selv muligheden for salg af rævehaler var udtømt

Sermitsiaq.AG har tidligere fortalt om katastrofal indtægtsfald hos fangerne i Savissivik, hvor den lokale formand for fiskerne og fangerne, Ole Kristensen fortalte om at fangerne siden starten af november ikke har haft nogen indtægt.

- Det er en meget glædelig nyhed for os. Vi har gjort alt for at få mad på bordet for vores familier. Der har godt nok været en mulighed, at vi kunne fange ræve og sælge halerne, men denne mulighed var også udtømt, fortæller Ole Kristensen.

Savissivik ligger på en ø, og normalt ville bygden være omgivet af havis, der ville give fangerne mulighed for at tage på sælfangst ved hjælp af deres hundeslæder. Men de er i år isoleret fra omverdenen på grund af, at havisen ikke har lagt sig.

Naalakkersuisut klar til at ansøge yderligere ved behov

Naalakkersuisoq for finanser og skatter, Erik Jensen (S) understreger i den forbindelse, at Naalakkersuisut vil være klar til at søge om yderligere bevilling, hvis de 1 million kroner skulle vise sig at være utilstrækkelige:

- Naalakkersuisut vil selvfølgelig observere forløbet med det ekstraordinære hjælp, specielt til fangere og fiskere, der er hårdt ramt af klimaændringerne. Vi håber, at midlerne er tilstrækkelige, men vi vil være parat til at vurdere hvorvidt der er behov for yderligere midler, og hvis det skulle blive nødvendigt, vil vi søge om yderligere midler til Inatsisartut igennem finansudvalget, forklarer Erik Jensen overfor Sermitsiaq.AG.

Naalakkersuisut har udover de 1 million kroners støtte til fangerne også fået godkendt deres anmodning til finansudvalget om at give ekstra børnetilskud til børnefamilier på 5 millioner kroner.